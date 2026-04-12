Villacastín (Segovia) combina "estrategia y resistencia" en la XI edición de su Raid Ecuestre

Varios asistentes proporcionan agua a un jinete y a su caballo en un punto de asistencia durante el XI Raid Ecuestre de Villacastín. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Villacastín (Segovia) ha celebrado la XI edición de su Raid Ecuestre con la participación de jinetes de diversas categorías en una cita que ha combinado "estrategia y resistencia", con el respaldo de la Diputación de Segovia, tanto de la sección de Deportes como de la marca Alimentos de Segovia.

La cita ha acogido pruebas con diversas distancias en las que se ha facilitado "el redescubrimiento del patrimonio natural y arquitectónico" de la localidad, así como se ha permitido la participación de niños y ponis.

Esta competición se encuentra integrada en el calendario nacional de la Real Federación Ecuestre de Castilla y León y constituye la primera cita del Circuito Nacional de la Asociación de Criadores de Caballos Árabes, marco en el cual se han disputado carreras de 80, 60, 40 y 20 kilómetros junto a itinerarios infantiles para fomentar la "difusión entre nuevas generaciones".

A este respecto, el diputado de Deportes, Óscar Moral, ha incidido en el valor de este tipo de pruebas "para recuperar y valorar caminos, veredas y recorridos tradicionales", que "forman parte de la historia de los municipios".

En este sentido, ha puntualizado que los trazados se han extendido hacia los territorios de Muñopedro e Ituero y Lama, y ha subrayado también que el raid "mantiene una estrecha relación con el territorio" y permite el uso de una red de itinerarios que "durante siglos ha articulado la vida rural".

La infraestructura de circuitos en la zona suma casi 200 kilómetros diseñados por Tusitala Endurance Team y funciona como pista habitual de entrenamiento para jinetes de diversas comunidades, motivo por el cual la vicepresidenta segunda, Magdalena Rodríguez, ha señalado que estas citas "encajan plenamente" con el fomento de actividades que "generen economía" en el medio rural.

Finalmente, Rodríguez ha señaladoque la presencia de Alimentos de Segovia aporta un "valor añadido" a una prueba de "gran capacidad de convocatoria", lo cual permite que se "refuerce la visibilidad" de los productores locales y se "proyecte una imagen de calidad" asociada a la "autenticidad" de los municipios segovianos.