Villadepera (Zamora) estrena un nuevo mirador con vistas al Duero y al Puente de Requejo

El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y el alcalde de Villadepera, José Ignacio Isidro, en el mirador. - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

VILLADEPERA (ZAMORA), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio de Villadepera (Zamora) ha estrenado este lunes un nuevo mirador con vistas al Duero y al Puente de Requejo, tras una ejecución en el paraje de Peña Centigosa, un "enclave natural privilegiado" en el entorno de Arribes.

La plataforma lleva el nombre del paraje donde se ubica, Peña Centigosa, y ha sido inaugurada por el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y por el alcalde de la localidad, José Ignacio Isidro.

Las obras han consistido en la ejecución de una pasarela-mirador en el paraje, "un enclave natural privilegiado con vistas sobre el río Duero", en pleno territorio Arribes.

El proyecto ha permitido la creación de una estructura integrada en el entorno, compuesta por pasarelas y plataformas en voladizo que "mejoran la accesibilidad, la seguridad y la experiencia del visitante", según ha indicado la institución provincial.

La intervención ha sido diseñada bajo criterios de sostenibilidad ambiental, para "minimizar" el impacto sobre el terreno, también con materiales adecuados al entorno natural, una actuación con la que se pretende "valorizar el paisaje e impulsar el turismo de naturaleza en la comarca de Sayago".

Esta actuación, que ha costado 31.000 euros, se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, promovido por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora y financiado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, con una inversión global de 4.387.801 euros procedentes de los Fondos Europeos Next Generation EU.

El Plan se desarrolla en 19 municipios zamoranos vinculados por el río Duero, que conforman un destino turístico diferenciado por la combinación de patrimonio histórico y monumental, valores ecológicos y paisajísticos y una destacada dimensión transfronteriza.