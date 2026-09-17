Villanueva de Duero (Valladolid) recupera la historia de la Cartuja de Aniago con tres días de actividades culturales - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Villanueva de Duero celebrará desde este viernes, 18 de septiembre, al domingo día 20 la tercera edición de 'La Cartuja de Aniago, descanso para un Emperador', un programa cultural que recupera y divulga la historia de este conjunto patrimonial y su relación con el emperador Carlos V.

La iniciativa continúa la experiencia puesta en marcha tras la conmemoración, en 2024, del V Centenario de la estancia de Carlos V en Aniago y regresa después de la respuesta obtenida en sus anteriores ediciones.

El programa combina patrimonio, historia, arte, educación, gastronomía, vino, música y recreación histórica.

Entre las actividades previstas figuran las propuestas infantiles 'Los pequeños monjes de Aniago' y el Escape Room de la Cartuja, así como la 'Cata de Vinos con Historia', que cumple su tercer año y recordará la tradición vitivinícola de los cartujos, que contaron con viñedos y bodega propia.

También se desarrollará una visita guiada y teatralizada por los murales históricos hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Visitación, donde se conservan obras procedentes de la antigua Cartuja.

Uno de los momentos centrales llegará el domingo por la mañana con la teatralización 'El Rey Carlos V y los Cartujos en la Sala Capitular', que trasladará al público hasta 1524 para recrear la relación entre el emperador y la comunidad cartuja.

La programación incluye además una Cena Castellana en tiempos de Aniago y el concierto 'Música y Poder. Un viaje a la corte española del siglo XVI', a cargo del grupo vocal Accademia, acompañado por viola de gamba, laúd y percusión.

La edición de este año incorpora asimismo un nuevo paso en la ruta de murales que desarrolla el Ayuntamiento para trasladar la historia de Aniago al espacio público.

El artista Carlos Adeva realizará el tercer mural, titulado 'Piedra a piedra construyendo La Cartuja', dentro de una iniciativa con la que el Consistorio continúa difundiendo la historia y el patrimonio de Aniago.