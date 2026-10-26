'La violinista', el conmovedor "euroanime" de Raúl García y Ervin Han en torno al amor y la música

Raúl García presenta 'La violinista' en la 71 Seminci. - SEMINCI

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El español Raúl García y el singapurense Ervin Han firman la película animada 'La violinista', unA conmovedora historia de amor entre dos músicos y su pasión por esta disciplina en el Singapur azotado por la II Guerra Mundial.

Este "euroanime", como lo ha definido García por combinar el estilo de la animación asiática más exagerada con el europeo más cercano a la novela gráfica, se ha estrenado en España este lunes, 26 de octubre, en el marco de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine (Seminci), donde compite en la Sección Oficial.

Se trata de la segunda película en la historia de la Semana vallisoletana en optar a la Espiga de Oro y lo hace tras convertirse en la primera española en hacerse con el Premio Cristal al Mejor largometraje en el Festival de Anney, el certamen de animación más importante del mundo.

La historia se introduce al público a través del relato que la violinista Fei Lee comparte con un periodista español especializado en música, quien busca a la artista para hacerle una pregunta clave: ¿Por qué una célebre violinista ha tocado durante 40 años el mismo violín?.

La respuesta a esa pregunta lleva al Singapur de los años 30 para presentar a Fei, una niña de una familia acomodada que toca el violín, y Kai, un huérfano adoptado por una trabajadora de la casa de la menor que también encuentra en la música el foco de su talento. Ambos se encaminan a cumplir el sueño compartido de ser músicos a la vez que crecen y se enamoran, hasta que la ocupación japonesa llega su ciudad y se ven abocados a tomar caminos distintos.

García y Han apuestan en este primer trabajo conjunto por un emotivo drama que gira sobre la música como vía de sueños, escape y superación para los dos protagonistas, mientras documenta la destrucción de la guerra en esta zona del sudeste asiático.

El director y animador español, primer representante de la animación española en Disney, ha subrayado, en este sentido, que se trata de una historia de amor intimista con un "fondo gigantesco", el de la Segunda Guerra Mundial, que se recrea con detalle y realidad histórica en el contexto de los personajes a la vez que se refleja en insertos a lo largo del montaje que hacen de "semillas de información" sobre el conflicto con un estilo de propaganda de los años 60.

La historia parte de un corto de Ervin Han, también productor y cofundador del estudio de animación Robot Playground Media y a quien García conoció en Singapur, donde ambos se dieron cuenta de que compartían la misma "visión" sobre lo que es la animación, por lo que se plantearon hacer algo juntos.

Así, Han escribió con Jordan Katherine See el guion para este largometraje de tinte épico, elaborado con el trabajo y la estética de una producción española en combinación con la singapurense. En la animación, desde el principio se apostó por una película tradicional en 2D que conjugase los elementos gráficos del sur de Asia, donde impera el anime, con los europeos más cercanos a la novela gráfica.

"Intentemos hermanar los dos conceptos para hacer algo que tuviese identidad propia", ha aseverado García, para definir el resultado como un "euroanime" y detallar que, además, se han utilizado en determinadas escenas computadoras para lograr movimientos de cámara que aportasen "dinamismo" al filme. "Hemos logrado una historia épica en la que los personajes siguen estando dibujados y animados en 2D", ha apostillado.

La música es otra de las partes más trabajadas de la propuesta, ya que es un "tercer personaje" que atraviesa por completo la vida de Fei y Kai. Esta, un pilar, ha sido compuesta por la española Isabel Latorre y el singapurense Ricky Ho, quienes han trabajado en conjunto.

"Dividimos la música en tres fragmentos que debían entrelazarse en la película. La 'Sonata del amanecer', que es el leitmotiv que une a los protagonistas, la música de ambiente y las piezas que tocan los personas durante la película", ha explicado García sobre este elemento tan relevante en la historia y en la estructura.

Por otro lado, la productora Paloma Mora, quien ha acompañado a García en la presentación en Seminci, ha reivindicado que con 'La violinista' se ensalza la animación como técnica para contar una historia dramática y sumergir al espectador.

Igualmente, ha puesto en valor la representación de la multiculturalidad en esta historia de amor que se rompe por una guerra, una situación que se "acerca mucho" a lo que puede vivir personas en la actualidad en países en conflicto, una cuestión que también ha abordado el codirector.

"Cuando nosotros empezamos la película hace 10 años, el mundo era mucho más pacífico de lo que es hoy. Y entonces, de pronto, la realidad ha alcanzado la película. Creo que hay muchos puntos de contacto con lo que está pasando en el mundo ahora", ha reflexionado García.

Tras su paso como competidora de la Espiga de Oro en la 71 Seminci, 'La violinista' recalará en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, de forma previa a su estreno nacional en salas de cine el próximo 13 de noviembre.