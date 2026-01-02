Los visados para nueva vivienda en Valladolid caen un 13% y las reformas no remontan tras desplomarse el año anterior. - COAVA

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de viviendas de obra nueva visadas en Valladolid descendió un 13,08% en 2025 con respecto al año anterior, mientras que las reformas no han logrado remontar en los últimos doce meses después de haberse desplomado en 2024.

El Colegio de Arquitectos de Valladolid (COAVA) visó proyectos para la construcción de 1.421 viviendas el año pasado, 214 menos que en 2024. Esta bajada devuelve la actividad a niveles similares a los de 2022 y 2023, años marcados por la incertidumbre económica y el encarecimiento de los materiales.

Aunque el descenso era previsible, desde el COAVA reconocen que su magnitud ha sido mayor de la esperada y no anticipan una recuperación a corto plazo. Las reformas, por su parte, no han logrado repuntar en los últimos doce meses tras el fuerte desplome registrado en 2024. "No se espera una mejoría, probablemente veamos cifras similares durante varios años, porque las ayudas son poco motivadoras", señala el presidente del COAVA, Manuel Vecino.

Del total de nuevas construcciones de uso residencial visadas por el COAVA en 2025, aproximadamente tres de cada cuatro correspondieron a vivienda libre. En cambio, la vivienda de protección oficial (VPO) experimentó un descenso del 35,68% respecto al año anterior, hasta situarse en un total de 337 viviendas. "Venían de aumentar considerablemente el año pasado, y lo normal es que, si un año se invierte en VPO, al año siguiente desciendan", explica Vecino. "Aunque también nos tememos que no siempre sea cíclico, es decir, el año que viene no haya mucha más inversión. Puede crecer, pero no como consideramos que debería hacerlo", puntualiza.

Las reformas residenciales, que ya se habían reducido a la mitad en 2024, no lograron remontar en 2025 y se mantuvieron en cifras prácticamente idénticas, con un total de 117 proyectos visados. Esta cifra recoge únicamente rehabilitaciones de cierta entidad, ya que las reformas menores no requieren visado colegial.

De este modo, el volumen de actuaciones se mantiene en niveles similares a los que eran habituales antes de la pandemia. En este apartado se engloban diferentes tipos de intervenciones, como rehabilitaciones integrales, ampliaciones de viviendas o cambios de uso en construcciones residenciales.

OBRAS NO DESTINADAS A VIVIENDA

Las edificaciones destinadas a usos distintos de la vivienda también registraron una reducción durante el último año, tanto en obra nueva como en actuaciones de reforma. En este grupo se incluyen proyectos vinculados a usos comerciales, así como equipamientos sanitarios, hoteleros, administrativos y docentes.

Por lo que respecta a la obra nueva, el COAVA visó en 2025 un total de 52.787 metros cuadrados de superficie construida, lo que representa un descenso del 30,19% en relación con el ejercicio anterior. Por su parte, las reformas de este tipo de construcciones también experimentaron un importante descenso, con una caída del 54,85% con intervenciones de rehabilitación sobre una superficie total de 42.563 metros cuadrados.

"No se trata del precio de los materiales ni de la mano de obra, sino de la pequeña inversión que existe por parte de las administraciones", explica Manuel Vecino, quien añade: "No podemos estimar cuánto podrían invertir el año 2026, pero estimamos que similar al año 2025. Ojalá nos equivoquemos".

Para 2026 Desde el COAVA se muestran prudentes en cuanto las previsiones de construcción para el nuevo año. "Para que la situación cambie, se precisa que la ciudadanía tenga más poder adquisitivo, independientemente de las inversiones públicas. Es probable que esto sea solamente una fantasía, no ocurrirá. Además, si los bolsillos aumentan, pero también aumenta el precio de la construcción, poco hay que hacer", se lamenta Vecino.