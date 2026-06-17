Visita del alcalde de Soria a la zona de San Pedro-El Carmen, rehabilitada con 5,4 millones . - EUROPA PRESS

SORIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha visitado este miércoles uno de los edificios rehabilitados dentro del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de San Pedro-El Carmen, una actuación que ya ha movilizado más de 5,4 millones de euros en ayudas públicas para mejorar viviendas del Casco Histórico y que se ha convertido en una de las mayores operaciones de rehabilitación residencial desarrolladas en la ciudad.

Durante la visita, acompañado por una de las vecinas beneficiarias del programa, María Ángeles Sánchez, y por las personas integrantes de la oficina de vivienda, el alcalde ha destacado que el éxito de la iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones, propietarios, empresas constructoras, entidades financieras y los propios técnicos municipales Antón ha destacado que "cuando las cosas funcionan bien y existe colaboración entre los vecinos y el Ayuntamiento, el éxito está asegurado".

Ha recordado que en apenas dos años se han comprometido más de cinco millones de euros para intervenir en edificios con importantes necesidades de accesibilidad, eficiencia energética y conservación. El programa, financiado con fondos europeos, ha permitido actuar ya sobre 16 edificios que agrupan 156 viviendas en distintas calles del Casco Histórico, con la mejora de fachadas, cubiertas, aislamiento, accesibilidad y sistemas energéticos. Algunas de las actuaciones han alcanzado subvenciones cercanas al 95 por ciento del coste total de las obras. La ayuda adicional conseguida se estima que llegue a otros cinco edificios.

El alcalde ha querido agradecer especialmente el trabajo desarrollado por la Oficina Municipal de Vivienda, que ha acompañado a las comunidades de propietarios durante todo el proceso, participando incluso en reuniones vecinales para explicar los requisitos técnicos y administrativos de las ayudas.

AYUDAS DEL 95 POR CIENTO

Durante la visita ha tomado la palabra María Ángeles Sánchez, vecina de uno de los edificios rehabilitados en la calle Real, quien ha explicado las dificultades y los beneficios del proceso, pues "no ha sido fácil. Primero hubo que poner de acuerdo a todos los vecinos y después gestionar toda la documentación".

La comunidad acometió una rehabilitación integral del edificio, construido en torno a 1956, que incluyó la renovación y aislamiento de la cubierta, la instalación de sistemas de aislamiento térmico en fachada, la sustitución de ventanas por carpinterías con rotura de puente térmico y el cambio de las antiguas calderas por equipos de condensación más eficientes. La inversión total ascendió a unos 187.000 euros, de los que aproximadamente 177.000 euros fueron financiados mediante subvenciones públicas, permitiendo alcanzar una ayuda cercana al 95 por ciento.

La representante vecinal también ha destacado la labor municipal que tuteló todo el proceso y resolvió las dudas, y de la empresa constructora encargada de los trabajos, así como las dificultades iniciales para encontrar una empresa que asumiera la obra debido a los ajustados plazos de ejecución.

Dentro de la visita, Javier Antón también ha recordado que el Ayuntamiento continúa impulsando nuevas actuaciones en el barrio, como la reciente adjudicación de las obras de reparación de pavimentos en las calles Zapatería y Real y en la plaza Fuente Cabrejas, con una inversión cercana al millón de euros y que arrancará tras las fiestas de San Juan. Estas actuaciones se suman a otros proyectos ya ejecutados o en marcha en el Casco Histórico, como la recuperación del Trinquete, el Espacio de Trabajo Colaborativo, el futuro Centro Artesano o las distintas actuaciones desarrolladas en el marco de la estrategia Soria Intramuros que movió más de diez millones de euros o la recuperación del entorno del Mercado y Doctrina con otros diez.