La Audiencia Provincial de León acoge un juicio con tres acusados por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos de determinación coactiva a la prostitución, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. - EUROPA PRESS

LEÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vista oral que esta semana ha acogido la Audiencia Provincial de León, en la que se juzga a tres acusados --dos mujeres y un hombre-- por dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso medial con dos delitos de determinación coactiva a la prostitución, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal en León, ha quedado este jueves visto para sentencia en una jornada en la que el Ministerio Fiscal ha ratificado la solicitud de condenas de entre 18 y 20 años a los acusados.

Asimismo, se solicita la prohibición de aproximarse a las dos víctimas, su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro que frecuente, en un radio inferior de 500 metros, así como de comunicarse con ellas por cualquier medio o procedimiento durante un periodo de 16 años.

La vista oral comenzó el pasado lunes y la Fiscalía solicita una pena de 14 años para una de las encausadas por trata de seres humanos, un año por favorecimiento a la inmigración ilegal y tres años por pertenencia a grupo criminal. Para los otros dos acusados se solicitan 16 años por trata de seres humanos, un año por favorecimiento a la inmigración ilegal y tres años por pertenencia a grupo criminal.

Según el Ministerio Fiscal, la primera de las encausadas contactaba con las víctimas en Colombia y les ofrecía las ofertas de trabajo falsas y, una vez convencidas, les organizaba el viaje, para lo que tenían que simular que venían como turistas. Finalmente, cuando llegaban a España las ponía en contacto con la segunda acusada, que era la regente de los clubes junto a su compañero sentimental.

Una vez en el club la regente facilitaba el alojamiento de las víctimas y les indicaba el trabajo real que iban a realizar --prostitución y alterne--, así como las condiciones.

En cuanto al tercer encausado, pareja sentimental de la acusada con la que gestionaba el club, organizaba y supervisaba el trabajo de las mujeres --establecía horarios y precios-- y las presionaba para que trabajasen.

Las víctimas tenían la obligación de mantener sexo con clientes --con reprimendas y reproches--, a los que no podían elegir y eran presionadas para trabajar. "Si no trabajábamos no había comida", relató durante el juicio una de las víctimas.

VERSIONES DE LOS HECHOS

Los acusados negaron los hechos en sus declaraciones. La acusada por contactar con las víctimas en Colombia y ofrecerles ofertas de trabajo falsas sostuvo que no tenía relación con los regentes de los clubes y que "jamás" mantuvo contactos con nadie ni trajo a España a ninguna mujer. También negó haber recibido ingresos por traer a chicas a España.

En la misma línea, la regente de los clubes aseguró que las chicas que trabajaban en el club tenían "plena libertad" y no estaban retenidas y su pareja sentimental --tercer acusado--, sostuvo que el relato de las dos víctimas de haber llegado con falsas promesas para cuidar a ancianos es "falso", "sin sentido" e "indemostrable".

RATIFICACIÓN DE LA ACUSACIÓN PÚBLICA

El Ministerio Fiscal ha insistido en la última jornada de la vista oral en la vulnerabilidad extrema de las víctimas, el engaño con falsas promesas de desplazarse a España para cuidar a personas o la falta de libertad para elegir a los clientes, cuestiones que, según ha explicado, justifican su condena por trata y por explotación sexual. También ha estimado que se ha producido favorecimiento a inmigración ilegal al promover el desplazamiento a España de las víctimas con ánimo de lucro por beneficio económico. Además, las conversaciones aportadas a la causa muestran, a su entender, la implicación y roles de la pareja que estaba al frente de los clubes de alterne.

Por su parte, la defensa de la regente de los clubes y su pareja ha hecho referencia a la ausencia de pruebas corroboradas contra los acusados; ha cuestionado que las víctimas hayan dicho la verdad durante su declaración y ha apuntado que sus defendidos nunca se han visto implicados en un procedimiento judicial por trata de seres humanos o prostitución anteriormente. Además, ha insistido en que las chicas del club tenían libertad para entrar y salir y ha solicitado la absolución.

En la misma línea se ha pronunciado la defensa de la acusada supuestamente encargada de captar a las chicas en Colombia y facilitarles el traslado a España, que ha considerado que el caso debería haber sido sobreseído porque "ha sido todo falso" y ha puesto de manifiesto el perjuicio que le ha supuesto a la defendida verse implicada en el proceso judicial.

ÚLTIMA PALABRA

Al acogerse al derecho de la última palabra, la regente de los clubes de alterne ha apuntado a la obtención de papeles por parte de las víctimas como causa de la denuncia y ha sostenido que nunca hizo nada malo ni obligó a las chicas a hacer nada.

En cuanto a la acusada por presuntamente captar a las chicas en Colombia bajo falsas promesas de cuidar a ancianos en España, también se ha acogido a este derecho para lanzar un único mensaje: "Quiero que hagan justicia".