'Vivir la Tierra' transporta a la China rural de los 90 en un viaje íntimo por la memoria y el desarraigo

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director chino Huo Meng transporta al espectador a la China rural de los años noventa con 'Vivir la Tierra', una obra serena y realista que retrata la vida de una familia campesina marcada por la ausencia, el trabajo y los cambios que acompañan a la modernización.

Estrenada en la competición principal del Festival Internacional de Cine de Berlín y presentada en España en la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), la película sigue a Chuang, un niño de diez años que permanece en su aldea mientras sus padres emigran en busca de un futuro mejor. Desde su mirada inocente, Huo Meng construye un relato sobre el desarraigo, el paso del tiempo y el vínculo con la tierra.

Estructurada en torno al ciclo de las cuatro estaciones, 'Vivir la Tierra' recorre, con un ritmo pausado, la vida de una pequeña comunidad agrícola. Cada estación abre un nuevo capítulo -una boda, una cosecha, una pérdida o un nacimiento- y dibuja el pulso de una existencia en la que trabajo, pobreza y esperanza conviven en un frágil equilibrio, sin necesidad de grandes giros narrativos, solo alimentándose de los pequeños gestos y rutinas del día a día.

Huo Meng consigue reflejar en cada personaje un fragmento de la sociedad de su tiempo: la tía Xiuying, símbolo de resistencia femenina frente a las imposiciones sociales, o la bisabuela, cuya serenidad condensa el peso de la tradición y la memoria colectiva.

Por otro lado, la fotografía de Guo Daming aporta una fuerza visual extraordinaria, con interiores apenas iluminados donde los rostros se encienden como destellos de humanidad y planos que recorren los campos de trigo del pueblo chino en distintas fases de cultivo. Cada encuadre, medido y silencioso, convierte lo cotidiano en algo impactante.

Asimismo, el cineasta se adentra en la vida del pueblo con una sensibilidad que permite captar sus matices: los vínculos familiares, las costumbres que resisten y las pequeñas rutinas que dan sentido a la existencia.

Con una narrativa contenida y una mirada profundamente humana, 'Vivir la Tierra' invita a observar sin prisa y a escuchar los silencios de quienes permanecen arraigados a su entorno. Más que narrar una historia, Huo Meng preserva un modo de vida que se desvanece y lo transforma en una experiencia íntima, visual y emocional para el espectador.