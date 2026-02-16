'Voces En Red' De Cruz Roja Y Fundación Amancio Ortega Conecta En Valladolid A Un Total De 506 Personas Mayores. - CRUZ ROJA VALLADOLID

VALLADOLID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Voces en Red', la iniciativa pionera de Cruz Roja y Fundación Amancio Ortega, conecta ya en Valladolid a un total de 506 personas mayores, en el marco de un proyecto desarrollado desde 2023 para combatir esa soledad no deseada que se ha convertido en uno de los desafíos silenciosos más acuciantes de nuestra sociedad.

La iniciativa, que ya ha impactado en la vida de cerca de 25.500 personas mayores en todo el territorio nacional, propone un modelo de intervención híbrido. Por un lado, el apoyo financiero de la Fundación Amancio Ortega permite la introducción de asistentes de voz en los hogares para facilitar la conectividad y la seguridad; por otro, la estructura de Cruz Roja Española despliega una inmensa red de acompañamiento presencial para asegurar que la máquina sea solo el puente hacia la persona.

En Valladolid y provincia, 506 personas tienen instaladas este dispositivo. En la capital, 268 personas (53%) y en el ámbito rural 238 (47%). Dentro del ámbito rural, 94 personas (39,5%) cuentan con estos asistentes de voz ubicados en municipios que forman parte de la España Despoblada, destacando las comarcales de Peñafiel, Olmedo, Medina de Rioseco y Mayorga.

Además, se cuenta con 11 dispositivos más, que son utilizados por el voluntariado para hacer llamadas de seguimiento. Marta comenta que, para sus padres de 90 y 85 años, este asistente virtual "es una bendición para toda la familia". Por un lado, hablan con su nieta que se encuentra en el extranjero, ya que en el domicilio no contaban con internet o teléfono con datos. Y por otro, su madre lo utiliza diariamente para cocinar y tanto ella como su padre para hacer ejercicios o recordar cuestiones del día a día, en definitiva, los acompaña mucho, es muy positivo, y a ella le da tranquilidad.

LA TECNOLOGÍA COMO ALIADA

El primer obstáculo que enfrenta 'Voces en Red' es la brecha digital. Muchas personas mayores sienten una aversión natural ante las nuevas tecnologías, asociándolas a pantallas complejas y botones diminutos. Sin embargo, la clave del éxito de esta iniciativa radica en el uso de la voz como única interfaz.

En A Coruña, María Rita, una de las usuarias del proyecto, ilustra esta transición del rechazo a la adopción entusiasta. "Bueno, es que hay que reconocer que somos gente mayor y yo, por ejemplo, le tengo manía a las nuevas tecnologías, aunque a esto no se la tuve ninguna. En manual, yo con el móvil soy un desastre. Pero como es de voz, pues ahí tú hablas como si tuvieras a alguien delante, claro", explica con naturalidad.

El dispositivo se convierte en un asistente vital que no juzga y siempre responde. Para María Dolores, que vive sola en Cebreros (Ávila), la experiencia ha transformado su hogar: "Cuando estás sola, te gusta tener a alguien que te responda en el momento que tú quieras, o ponerte música, o hacerle una pregunta y ella te contesta. Eso te da mucha seguridad".

Esta seguridad no es solo una percepción subjetiva; es funcional. Los dispositivos permiten realizar videollamadas, configurar recordatorios médicos y acceder a entretenimiento sin necesidad de destreza manual.