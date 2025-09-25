Voleibol y fútbol sala, los deportes con más demandas en los Juegos Escolares de Burgos, que suma este año bolo burgalés

BURGOS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El voleibol femenino es el deporte que "más niñas y jóvenes burgalesas" practican en el ámbito del "deporte escolar" como así lo ha señalado la concejala de Deportes de Burgos, Carolina Álvarez, en la presentación de los Juegos Escolares del curso 2025-26, que incluyen este curso, como novedad el bolo burgalés.

Álvarez ha indicado que "hay más de 1.800 chicas pertenecientes a los colegios" que están practicando el voleibol, una cifra que va "en aumento" en una disciplina que vive un "auge en los últimos años", lo que llama la atención porque "no existe delegación" y depende de la de Castilla y León y del "delegado de Valladolid".

Por su parte, los chicos se inclinan más "por el fútbol sala y el baloncesto" .

Estas tres disciplinas, fútbol sala, baloncesto y voleibol son las más demandadas en el deporte escolar, según ha apuntado la concejala, quien ha recordado que los Juegos Escolares "se clasifican en seis categorías según las edades de los participantes", y comienza desde los cinco años, con prebenjamín, y terminan en los juveniles con 18 o 19 años.

Carolina Álvarez ha subrayado que en estos juegos "prima" la participación y el "divertimento" de todos los escolares por encima de lo que es puramente la competición, por lo que se pretende favorecer "la participación de todos los centros escolares".

Son actividades gratuitas para los usuarios y se realiza y "en horario no lectivo" y cuentan con una partida presupuestaria de 147.268 euros, de los que 113.613 los aporta la Junta de Castilla y León y 33.655 los pone el Ayuntamiento de Burgos.

Esta partida se destina a los costes de arbitrajes, material de oficina o transportes, publicidad, primas de seguro y premios, tanto para las fases locales como provinciales o regionales.

Para los Juegos Escolares de la fase local, el Ayuntamiento va a aportar un total de 17 instalaciones para su realización, como ha indiado Álvarez, quien ha precisado que la ciudad de Burgos aporta "la mayor ratio de participación de toda Castilla y León", respecto al número total de escolares.

La campaña pasada participaron 8.000 escolares y ya se ha abierto la fases de inscripción para la actual campaña, que se desarrollará entre los meses de octubre y de mayo con 28 modalidades diferentes, y entre las que se encuentra este año el bolo burgalés.