Voluntariado CaixaBank moviliza 740 voluntarios y beneficia a 6.500 personas en situación de vulnerabilidad en CyL

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado CaixaBank ha movilizado a 740 voluntarios y ha beneficiado a 6.500 personas en situación de vulnerabilidad en Castilla y León durante el 'Mes Social', una cuarta edición con cifras "récord" de participación que ha acercado el voluntariado a empleados de la entidad financiera, familiares, amigos y clientes.

Durante el mes de mayo y los primeros días de junio, han participado en esta iniciativa solidaria un siete por ciento más de voluntarios que en la edición anterior, lo que consolida Voluntariado CaixaBank "como uno de los mayores voluntariados corporativos a nivel nacional" y que coincide, este 2026, con el Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, una conmemoración promovida por Naciones Unidas para reconocer la contribución del voluntariado a la construcción de sociedades más inclusivas, resilientes y sostenibles.

El 'Mes Social', abierto a toda la ciudadanía, ha permitido impulsar más de 250 actividades solidarias en la Comunicad a través de la colaboración de cerca de 70 entidades sociales de ámbito local, cuya experiencia y conocimiento de las necesidades de cada territorio resultan "fundamentales para maximizar el alcance de cada iniciativa", según señala la entidad financiera a través de un comunicado.

A nivel nacional, más de 19.500 voluntarios han participado en actividades del 'Mes Social', que han beneficiado a más de 155.000 personas en situación de vulnerabilidad.

"Los resultados alcanzados reflejan el creciente compromiso solidario de empleados, familiares, clientes y ciudadanos que participan en las iniciativas impulsadas por Voluntariado CaixaBank, en colaboración con la Fundación 'la Caixa' y empleados del Grupo CaixaBank", finaliza la información.