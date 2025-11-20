La votación de los dos decretos sobre incendios cerrará la sesión pendientes de la decisión de la oposición

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La votación de los dos decretos leyes de la Junta de Castilla y León de medidas urgentes en materia de incendios forestales --uno se centra en el personal al servicio de la Administración de la Comunidad y el otro en los denominados "anillos de seguridad" en torno a los núcleos urbanos-- cerrará la sesión del próximo pleno ordinario, pendientes aún de la decisión del voto de los partidos en la oposición, que se han mostrado críticos con las normas elaboradas por el Gobierno autonómico.

La Junta aprobó los dos decretos leyes en la reunión del Consejo de Gobierno del pasado 23 de octubre y las normas están pendientes de la necesaria convalidación de las Cortes de Castilla y León, que se tiene que producir por plazo en el próximo pleno, que tendrá lugar los días 25 y 26 de noviembre.

Además, las normas siguen en negociación con la parte sindical, que tachó de "decretazo" el texto que contempla, entre otros, el reconocimiento de la figura de bombero forestal y la creación de un nuevo grupo para los agentes medioambientales. De hecho, la Consejería de la Presidencia ha convocado este mismo jueves la Mesa de Negociación del Personal Laboral y la Mesa Sectorial de la Función Pública para abordar la propuesta de modificación de las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario y de personal laboral.

"Ese Decreto lo rechazan de plano todos los representantes sindicales de los profesionales, de los bomberos forestales, con lo cual creo que es claro lo que hay que hacer en el debate del próximo día 26", ha zanjado la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que ha coincidido con el resto de los portavoces de los grupos en la falta de diálogo por parte de la Junta a la que han acusado de imponer los textos.

"No nos gusta ninguno de los dos, pero no nos gustan a nosotros porque no les gustan a nadie quizás sencillamente porque hay una enorme falta de diálogo por parte de la Consejería con todos los afectados", ha aseverado por su parte el portavoz adjunto del Grupo Vox, Ignacio Sicilia.

El procurador de Vox ha asegurado que su grupo ha mantenido "muchas reuniones" sobre este asunto en las que han constatado que los decretos no están negociados. "Está impuesto y no nos parece una forma de gobernar", ha sentenciado Sicilia que ha afeado a la Consejería: "No lo has trabajado bien".

A la espera de analizar con más detalle el contenido de los dos decretos, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha considerado "muy probable" que utilice la opción del turno en contra y no ha descartado que, al igual que ocurrirá con el proyecto de presupuestos, también queden sin convalidar por parte de las Cortes.

Por su parte, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha calificado de "bastante cuestionable" y de "un poco disparatado" el Decreto Ley que otorga la responsabilidad del cuidado de los montes a los propietarios y la responsabilidad subsidiaria a los ayuntamientos.

"¿Cómo vamos a otorgar la responsabilidad económica de llevar a cabo el desbroce a unas entidades que no tienen dinero suficiente ya para funcionar? Encima, queremos que ellas lleven el peso y la responsabilidad si hay un incendio forestal porque no han limpiado el monte", ha exclamado el político soriano que tampoco comparte que se pase el sistema de extinción de incendios forestales a Tragsa o a Somacyl para que se considere público. "Nosotros con eso no estamos de acuerdo", ha avanzado.

Finalmente, el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, que también está pendiente de estudiar los decretos para decantarse por la abstención o el voto en contra, ha apuntado a una "seria intención" por parte de la Junta "de espantar el humo de este verano". "Desde luego, no seré yo quien contribuya a esta maniobra de evasión de las responsabilidades", ha concluido.

A DEBATE LA PPL DEL CUERPO DE AGENTES MEDIOAMBIENTALES

El orden del día de un pleno "cargado" contempla la toma en consideración de la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León impulsada por Soria ¡Ya! que contará con el voto a favor del Grupo Socialista y de Vox que ha reconocido que tiene "mucho interés" en sacar adelante una ley que no existe y que se debería desarrollar. "Desde luego, tenemos bastante interés en que ese debate se abra y que se pueda tomar en consideración esa ley", ha aseverado Sicilia.

Además, se procederá a la votación por el procedimiento de lectura única de la Proposición de Ley que prorrogará las bonificaciones fiscales de las tasas veterinarias hasta 2027 presentada por el PP que fue tomada en consideración en la sesión del pasado 22 de octubre, norma que contará con el voto a favor de Vox. "Claro que lo vamos a apoyar, si esa iniciativa era nuestra", ha rememorado Sicilia.

Por último, se debatirán cuatro PNL, una de Unidas-Podemos en materia de vivienda, otra del PSOE sobre lucha contra la violencia machista, otra de Vox sobre el sector primario y otra del PP sobre la tasa de basuras a la que el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, se ha referido como el "tarifazo de Sánchez".