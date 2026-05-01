Vox acusa al alcalde del PP en La Cistérniga de "romper de forma unilateral" el gobierno municipal y "abocar al bloqueo"

VALLADOLID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Vox en La Cistérniga (Valladolid) ha acusado al alcalde, Alberto Redondo (PP), de "abocar al municipio al bloqueo sistemático tras romper de forma unilateral el pacto de Gobierno", todo ello "después de meses de bloqueo institucional y falta de diálogo en la gestión municipal".

Tras la ruptura del acuerdo de Gobierno en el Ayuntamiento dada a conocer este jueves por parte del alcalde después de que la formación dirigida por Santiago Abascal haya votado en contra del presupuesto municipal, Vox ha enviado a los medios un comunicado de prensa, recogido por Europa Press, en el que considera la ruptura "unilateral" por parte del propio regidor.

"Ha actuado como viene siendo habitual durante el mandato: de forma autoritaria", han enfatizado las mismas fuentes, que observan una forma de actuar "sostenida desde el inicio del mandato", como sería en su opinión "gobernar sin contar con su socio, como ha quedado patente en la ausencia de negociación de los presupuestos debatidos en el pleno de este jueves".

Vox La Cistérniga ha defendido que "no está en el Ayuntamiento para aprobar unas cuentas sin garantías ni para desempeñar un papel meramente testimonial" y ha justificado su voto en contra en la "responsabilidad de no respaldar unos presupuestos que no reflejan de manera suficiente las prioridades reales del municipio ni aseguran el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos".

Esta ruptura, han recalcado, "no constituye un hecho aislado, sino la consecuencia de meses de bloqueo, falta de diálogo y una forma de gestión que ha dificultado la cooperación dentro del propio equipo de gobierno".

Desde hace tiempo, han relatado, Vox La Cistérniga "denuncia públicamente la parálisis en la gestión municipal, derivada de la negativa del alcalde a negociar de manera efectiva y a permitir una participación real de sus socios". A ello suman la decisión de "comunicar la ruptura del acuerdo a través de los medios de comunicación".

"FALTA DE VOLUNTAD PARA GOBERNAR EN COALICIÓN"

En opinión de Vox "el alcalde ha optado por imponer decisiones, bloquear iniciativas y relegar propuestas, generando una situación de parálisis institucional que afecta directamente a los vecinos de La Cistérniga".

Y ahora, han reprochado, "trata de trasladar la culpa a Vox", si bien el partido dirigido por Santiago Abascal considera que "la situación actual es consecuencia de su falta de voluntad política para alcanzar acuerdos, así como de una forma de gobernar ajena a la colaboración con sus propios socios".

Vox ha insistido en defender que ha actuado "en todo momento con lealtad a los vecinos, defendiendo una gestión responsable, transparente y centrada en las necesidades reales del municipio", como el control del gasto, mejora de los servicios públicos, apoyo a las familias y refuerzo de la seguridad.

Finalmente, han lamentado que el alcalde "haya optado por romper la estabilidad del gobierno municipal en lugar de rectificar y abrir una vía de diálogo constructivo". En todo caso, han manifestado que el grupo continuará el trabajo desde la oposición "con firmeza y responsabilidad, ejerciendo su labor de control al gobierno y defendiendo el interés general de todos los vecinos".