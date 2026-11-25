Vox Ávila llevará a la Junta Electoral los actos vandálicos contra su propaganda durante la campaña - VOX ÁVILA

ÁVILA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox Ávila ha lamentado los actos vandálicos que ha sufrido su propaganda electoral durante la presente campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, al tiempo que ha anunciado que pondrá estos hechos en conocimiento de la Junta Electoral y aportará las imágenes y la documentación gráfica disponible, para que se valoren las actuaciones que correspondan.

Uno de los episodios más recientes se ha registrado en una valla publicitaria situada en la carretera CL-505, kilómetro 2, a la entrada de la capital abulense, donde el cartel electoral de la formación ha aparecido con pintura roja sobre el rostro del candidato y el logotipo del partido, según ha detallado la formación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actuación se suma a otros desperfectos detectados en carteles y materiales de campaña en distintos puntos de la provincia.

Vox ha condenado este tipo de comportamientos que considera un "ataque directo al respeto y a la convivencia democrática que deben presidir cualquier proceso electoral".

La presidenta provincial del partido, Sara Beltrán, ha señalado que en democracia las ideas "se defienden con argumentos y se combaten con votos, nunca mediante actos vandálicos". "Se puede discrepar de Vox, pero eso no da derecho a destrozar nuestra propaganda electoral", ha apostillado.

Asimismo, el partido ha remarcado su compromiso con una campaña electoral libre, respetuosa y en igualdad de condiciones para todas las formaciones políticas.