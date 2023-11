Vox cree "falso" que las sedes del PSOE en CyL hayan sido "atacadas"

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha calificado de "falsas" las acusaciones del PSOE sobre ataques a las sedes del partido y ha defendido que las concentraciones que se celebraron este lunes ante los locales del partido en las capitales de provincia de la comunidad fueron "sin comportamiento violento".

Así lo ha recalcado Menéndez este martes, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes del inicio del Pleno de las Cortes de Castilla y León, en las que ha querido responder a lo que ve como "acusaciones del Partido Socialista" vertidas "contra Vox" por las "manifestaciones populares que se celebraron a lo largo del día de ayer y que continuarán celebrándose".

El portavoz de Vox ha apuntado que se trata de convocatorias "populares", convocadas "de manera organizada o espontánea", que no son iniciativa de la formación dirigida por Santiago Abascal, pero a las que respaldan, al igual que ha avanzado que lo harán con las que convoque el Partido Popular en las próximas fechas contra la previsible Ley de Amnistía que promoverá el PSOE como resultado del acuerdo que se negocia con los partidos independentistas catalanes.

"Ninguno de los miles de castellanos y leoneses que se manifestaron ayer frente a las sedes del PSOE en las diferentes capitales de Castilla y León han tenido absolutamente ningún tipo de comportamiento violento y no ha habido ningún detenido. No ha habido actos violentos. No ha habido lanzamiento de piedras. No ha habido daños materiales en el mobiliario público", ha enumerado.

En su opinión, se trata "simplemente de manifestaciones pacíficas que responden a la indignación y el hartazgo de los castellanos y leoneses enfadados que han visto cómo en Castilla y León, el PSOE, está subastando a su país".

En definitiva, ha recalcado que las "acusaciones del PSOE de que sus sedes han sido atacadas son falsas", al tiempo que ha aseverado que no han escuchado esas acusaciones "durante estos cuatro años" en los que afirma que las sedes de Vox han sufrido "ataques no sólo en Castilla y León, sino en el resto del territorio nacional".

Por otro lado, ha reprochado que "el único miedo" que considera que tiene el PSOE "es a la libertad de expresión del pueblo español y por eso quieren coartar la libertad de los españoles" mientras la formación encabezada por Pedro Sánchez, ha apostillado, "da un paso más en su camino para liquidar el Estado de Derecho utilizando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de una forma política".

Ya lo hemos manifestado públicamente, incluso nuestros portavoces nacionales y nuestro propio presidente nacional han manifestado que acudiremos a todas aquellas manifestaciones que bien de una manera organizada o bien de una manera espontánea, como las ocurridas en el día de ayer, el Partido Vox tendrá presencia en esa manifestación en las calles. Como ya adelanté también a lo largo de la semana pasada en diferentes declaraciones mías, Vox va a llevar a cabo esta lucha contra el ataque que está sufriendo la democracia y el Estado de Derecho por parte del Partido Socialista tanto en las instituciones como en los tribunales como en la calle.