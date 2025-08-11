Vox critica a la Junta por "falta de medios y presupuesto" para los incendios y reprocha que estén "de vacaciones"

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha criticado la actuación de la Junta de Castilla y León en materia de incendios por su carencia de "medios y presupuesto" para afrontar la situación que se vive en la Comunidad con más de ocho fuegos activos y ha reprochado a los dirigentes del Ejecutivo encabezado por Alfonso Fernández Mañueco que estén "de vacaciones en la plaza.

En este sentido, el portavoz de Vox ha reclamado al gobierno que "actúe". "Un gobierno que enfrente los problemas del pasado, los problemas constantes como la despoblación, la falta de natalidad, problemas como los incendios y problemas que nos van a venir en un futuro muy reciente, como la inseguridad en nuestras calles, como el problema de la inmigración ilegal, como la falta de competitividad de nuestros agricultores y ganaderos ante las políticas del bipartidismo del PSOE y del PP en Bruselas", ha señalado.