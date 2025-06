Vox expulsa a Sonia Lalanda, que recurre y avanza que mantendrá el acta de edil en Palencia

PALENCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Garantías de Vox ha dictado la resolución que confirma la expulsión de la todavía portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, quien ya fue en febrero suspendida de afiliación e inhabilitada durante seis meses, y ahora ha recurrido la nueva sanción.

El presidente de Vox en Palencia, Matías Recio, ha confirmado, en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, 5 de junio, tras un encuentro con afiliados y simpatizantes, la resolución de expulsión, que ha adelantado Cadena Ser.

Esta resolución no es firme porque ha sido recurrida por Lalanda, quien ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que en todo caso no renunciara a su acta de edil en el Ayuntamiento de Palencia, donde pasaría a ser la tercera edil no adscrita, junto a Ricardo Carrancio, exmiembro de la misma formación que fue expulsado en febrero de 2024, y Domiciano Curiel, exintegrante del Grupo Municipal Vamos Palencia, del que fue apartado en febrero de 2025.

Además, la representación de Vox "decaería" en el Ayuntamiento, tal y como ha asumido el presidente de la formación en Palencia, quien ha criticado la "falta de coherencia" de Lalanda, quien, a su juicio, debería haber "abandonado el partido" y "no esperar" a que el Comité de Garantías dictase la expulsión como "sanción" a sus "actitudes".

Recio ha defendido que el partido ha tenido una "paciencia infinita" con la aún portavoz del Grupo Municipal Vox y ha lamentado la "incontinencia" de esta en redes sociales y sus "constantes críticas" hacia los "principios, la estrategia y la dirección" de Vox.

"Si ella no comparte ya ni los principios del partido ni su línea política ni la estrategia que se ha fijado desde la dirección, y hasta ha llegado a cuestionar el liderazgo de Santiago Abascal, yo creo que es bien fácil de entender que lo que tiene que hacer y lo que debería haber hecho es abandonar el partido, no esperar a que se tomase una decisión", ha apostillado al respecto.

Asimismo, ha asegurado que Vox va a respetar "escrupulosamente" el ordenamiento jurídico y el "derecho" de Lalanda de recurrir la sanción, si bien ha censurado que esta quiera "aferrarse desesperadamente al cargo de concejal".

LALANDA CRITICA LA "FILTRACIÓN"

Por su parte, Lalanda ha indicado a Europa Press que ha recibido con "sorpresa" la "filtración" a los medios de la resolución de expulsión ya que a ella se le ha exigido "confidencialidad" al respecto, por lo que ahora considera que Vox debería abrir expendiente a Recio.

Asimismo, ha precisado que presentó el recurso contra la expulsión el pasado miércoles 4 de junio y se encuentra ahora a la espera de la resolución, si bien "imagina" que se ratificará la expulsión. En ese caso, ha avanzado, recurrirá al Comité Ejecutivo Nacional "aunque esté presidido por Santiago Abascal".

Lalanda, abogada de profesión, ha manifestado, asimismo, que es un "honor luchar hasta el final desde dentro para intentar que Vox sea el partido que todo el mundo piensa que es" y no uno en el que "no hay democracia interna". Para la aún miembro de la formación, esta es una "lucha de David contra Goliath" que mantiene porque cree en la necesidad de "construir una alternativa de centro derecha" después de que Vox se haya "descapitalizado" ya que a la gente "valiosa", la "han echado o se han ido".

Igualmente, ha explicado que mantendrá su acta de concejal porque mantiene su "compromiso con los palentinos", para los que seguirá "defendiendo" el proyecto con el que se presentó y por el que, ha incidido, "mucha gente" la voto en las municipales. "A mí no me ha creado Vox", ha concluido.