Vox León exige a la Junta "refuerzos" de personal y medios y un plan de prevención y gestión forestal "eficaz"

LEÓN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox León ha reclamado a la Junta y a las administraciones "competentes" refuerzos "inmediatos de personal y material para la lucha contra los incendios" y un plan de prevención y gestión forestal "eficaz para minimizar riesgos en temporadas de alto peligro".

A través de un comunicado, la formación reclama también inversión "suficiente y estable" en protección civil y servicios de emergencia y una política de apoyo al medio rural que combata "el abandono de montes y poblaciones". "León merece mucho más que campañas propagandísticas pagadas con dinero público; merece acción, compromiso y soluciones reales", señala.

Vox ha trasladado su "más profunda solidaridad" con todos los vecinos afectados por la ola de incendios que afectan a la provincia y, en especial, la comarca del Bierzo y en La Bañeza.

"Queremos, de manera especial, rendir un sentido recuerdo a todas las personas que han perdido la vida en esta tragedia. Nuestro más sincero pésame a sus seres queridos; compartimos su dolor y acompañamos su duelo en estos momentos tan difíciles. Asimismo, expresamos nuestro más sincero reconocimiento al trabajo incansable y valiente de los profesionales y voluntarios que forman parte de los equipos de extinción de incendios, que, con esfuerzo y riesgo personal, tratan de poner fin a esta catástrofe", detallan.

En este contexto, la formación ha manifestado su "profunda preocupación" por lo que consideran una "falta de medios humanos y materiales" disponibles para combatir esta emergencia.

"El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, prorrogó de 2024 a 2025 unas cuentas insuficientes que no garantizan una respuesta adecuada ante emergencias recurrentes como los incendios forestales. Recordamos que el Partido Popular, con Mañueco al frente, rechazó en las Cortes la propuesta de Vox para alcanzar un acuerdo presupuestario, que sí se logró en otras comunidades. León no puede permitirse un gobierno ausente, que afronta tragedias repetidas año tras año con improvisación y desidia, mientras sus responsables disfrutan de vacaciones", finaliza.