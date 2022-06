Vox pedirá en el Pleno de Valladolid que se paralicen talleres infantiles que asegura que hacen "adoctrinamiento"

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid presentará en el Pleno del mes de junio, que se celebrará este lunes, día 6, una moción en la que reclaman que se paralice "de manera inmediata" la impartición de unos Talleres Educativos en colegios de la ciudad en los que, según la formación, se "adoctrina" a los alumnos "con la excusa de la igualdad y de la ideología de género".

La moción señala que la Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, del equipo de Gobierno "socialcomunista" organizando una serie de "supuestos Talleres Educativos que, con la excusa de la igualdad y la ideología de género, imparten unos contenidos de carácter sexual y sectario absolutamente inapropiados para niños y adolescentes".

El partido de derechas critica que, además de que estas actividades se realizan en "colegios públicos, privados y concertados de la ciudad en horario lectivo", se imparten "sin ninguna comunicación ni información previa a los padres de estos menores", con lo que apuntan que "éstos no pueden decidir si quieren que sus hijos reciban o no estas charlas de alta carga ideológica".

En concreto, Vox se refiere a talleres como 'Yo me sumo a la igualdad', 'Amor no es posesión', 'No a la violencia de género' y 'Tolerancia y Diversidad Sexual'.

Bajo esos títulos, según afirma el partido de derechas, se dan nociones sobre "los valores de las nuevas masculinidades", "diferenciar entre sexo y género, conocer qué es el feminismo, el machismo y una sociedad androcéntrica"; "conocer la identidad de género y la diversidad sexual" o "identificar la toxicidad en las relaciones afectivas".

Según Vox, esos epígrafes suponen "contenidos de carácter sexual y sectario absolutamente inapropiados para nuestros niños y adolescentes"

Por ello, reclaman al equipo de Gobierno que se paralicen estos talleres "hasta que se apliquen las medidas que garanticen el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".