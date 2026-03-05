Vox pide al PP "prudencia al hablar y coherencia al actuar" en relación con las negociaciones en Extremadura

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé - VOX

BURGOS, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha pedido al PP "prudencia al hablar y coherencia al actuar" en relación con las negociaciones en Extremadura y ha remarcado la posición de "mano tendida" de su partido "para conformar gobiernos fuertes".

En declaraciones a los medios durante su visita este jueves a Burgos, Buxadé ha subrayado la necesidad de que las negociaciones sean "prudentes, que no se aireen en los medios de comunicación", porque su objetivo es "cambiar las políticas" en Extremadura.

Buxadé no ha entrado en los detalles de las negociaciones entre ambos partidos para la formación de gobierno y ha recordado que su partido "siempre" está "con la mano tendida para hacer gobiernos fuertes".

No obstante, ha señalado que el PP "tendrá que cambiar de aliado" porque, según ha sostenido, el papel de los 'populares' en el Parlamento Europeo "no se corresponde" con lo que pretende Vox. Por último, ha acusado al PP de "votar junto a fuerzas de la izquierda y mantener el apoyo al acuerdo de Mercosur y a la Agenda 2030".