Vox presentará una moción en el Ayuntamiento de Valladolid para rechazar la subida de cuotas a los autónomos

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX ha registrado una moción para su debate en el pleno ordinario de este lunes, 27 de octubre, de rechazo a la subida de cuotas que el Gobierno de España prevé aplicar a los trabajadores autónomos a partir de 2026.

Según los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Valladolid ha perdido 2.014 autónomos desde 2019, lo que representa una caída del 5,5 por ciento en ese periodo, según ha detallado la formación a través de un comunicado.

Precisamente, en el primer semestre de 2025, la provincia registró una reducción adicional de 190 autónomos, lo que contribuye al saldo negativo de Castilla y León.

Estas cifras, destaca el grupo municipal, reflejan la fragilidad del tejido económico local, especialmente en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios.

Por todo ello, Vox ha subrayado que desde que forma parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento se han impulsado líneas de apoyo, bonificaciones y reducciones en el IBI, ICIO o IMVITU que afectan directamente a los trabajadores por cuenta propia.

En cambio, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez mantiene una política fiscal "inversamente opuesta", tras haber incrementado los impuestos en al menos 81 ocasiones y proponer un nuevo aumento de las cuotas a los autónomos.

Aunque el Ejecutivo ha anunciado que "congelará los tramos más bajos", se desconoce qué ocurrirá en los ejercicios 2027 y 2028, lo que genera "incertidumbre".