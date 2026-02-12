Vox propone dar un giro de 180 grados a la política española "del socialismo rojo" y "del socialismo azul"

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados. Archivo.. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CUBILLOS DEL SIL (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

El diputado de Vox en el Congreso y portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo, ha abogado este jueves por dar un giro de 180 grados a la política española, tanto a la "del socialismo rojo" como a la "del socialismo azul".

"No se fíen de la disidencia controlada. No se fíen, no hay socialismo bueno. El socialismo solo trae la ruina a España y a los españoles. Busca crear españoles dependientes", ha expresado al ser preguntado por las últimas declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González, en las que ha reprochado al PSOE la falta "total" de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón.

Para José María Figaredo "no hay socialismo bueno", por lo que ha instado a no creer "nada" de lo que digan los representantes socialistas. "Lo que hay que hacer es combatir al socialismo, combatir sus mentiras. Lograr darle un giro de 180 grados a la política española, a la del socialismo rojo y también a la del socialismo azul", ha concluido.

El diputado de Vox se ha pronunciado de este modo en Cubillos del Sil (León), con motivo la voladura de las chimeneas de la central térmica de Compostilla II, acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán.