Vox sostiene que los leoneses conviven con las ratas como el Gobierno "con los ilegales"

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de León, Blanca María Herreros, durante su intervención en el pleno de este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de León, Blanca María Herreros, ha declarado durante su intervención sobre el Presupuesto del Consistorio para 2026 en el pleno celebrado este viernes que los leoneses conviven con las ratas como el Gobierno "con los ilegales".

"En las calles lo que vemos son ratas y no veo en el presupuesto partidas para campañas de desratización y de control de plagas. No lo veo en el presupuesto. Y, mientras, los leoneses tenemos que convivir con ellas, como está haciendo su gobierno con los ilegales. Y esto no es una anécdota", ha sostenido dirigiéndose al alcalde, el socialista José Antonio Diez.

El regidor ha interrumpido el discurso de la edil para pedirle respeto: "Usted no puede equiparar a las personas con las ratas", ha advertido, a lo que Herreros ha contestado que no ha realizado dicha equiparación.

"Haga alusiones a lo que tiene que hacer, que es al presupuesto", ha continuado José Antonio Diez, para añadir: "No creo yo que las personas tengan que ver con el presupuesto (...) Le pido que se tranquilice". El alcalde ha pedido a la representante de Vox que modere el tono de sus intervenciones y, sobre todo, que no haga alusiones despectivas a personas.

"Yo tengo mucha educación y mucho respeto y estoy en el uso de la palabra (...) No estoy haciendo alusiones despectivas a personas. Si ustedes lo quieren entender así es un problema suyo y de su ideología", ha resuelto Herreros.

Posteriormente, el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Carmelo Alonso Sutil, ha apelado a la moderación, el respeto y a la consideración en el marco de la sesión plenaria y la disputa ha quedado zanjada.