'La voz de Hind', sobre el asesinato de una niña palestina, se proyectará en la sección Constelaciones de la 70 Seminci

Cartel de la película 'La voz de Hind Rajab', de la directora tunecina Kaouther Ben Hania. - SEMINCI

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

'La voz de Hind Rajab', sobre el asesinato de una niña palestina, y 'Father mother sister brother', ganadora del último León de Oro en Venecia, formarán parte la sección Constelaciones de la 70 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

La "cosecha del mejor cine de autor de 2025 sembrado en grandes festivales internacionales" se incluirá en esta sección compuesta por cinco títulos que se han presentado en los festivales de Cannes y Venecia. Dos de ellos, además, han sido preseleccionados para los premios de la Academia de Cine Europeo, junto a otros 18 films programados en la 70 edición.

Entre los programados en Constelaciones se encuentra el ganador del León de Oro en Venecia, 'Father mother sister brother', de Jim Jarmusch, en su primera proyección en España tras recibir el galardón.

El cineasta estadounidense, que ya visitó el festival en 1982 con su primer trabajo, 'Vacaciones permanentes' (1980), continúa fiel a su estilo episódico y minimalista con esta nueva película que explora los claroscuros de las relaciones familiares.

Siguiendo el formato de obras anteriores como 'Mystery Train' o 'Noche en la tierra', presenta tres historias independientes sobre encuentros entre padres/madres e hijos, ambientadas en la actualidad en tres localizaciones distintas, el noreste de Estados Unidos, Dublín y París.

Asimismo, el director Joachim Trier, quien ganó el Premio de la Juventud en Seminci en 2021 con 'La peor persona del mundo', se reencuentra con la protagonista de esa película, Renate Reinsve en 'Valor sentimental', una exploración sobre las complejidades emocionales de la familia, los recuerdos y el poder sanador del arte, ganadora del Premio del Jurado de Cannes y preseleccionada en los European Film Awards.

También galardonada en el Festival de Cannes (mejor director, actor y premio Fipresci), 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, regresa a Seminci tras 'Retratos fantasma' (premiada en Tiempo de Historia en 2023), película por la que optó a un Óscar, con un diálogo cinematográfico contra el olvido del pasado de su país.

Constelaciones acoge, además, el testimonio que ha conmovido a festivales de todo el mundo, ganando el Gran Premio del Jurado en Venecia, además de otros siete reconocimientos más, el Premio del Público en San Sebastián y preseleccionada por la Academia de Cine Europeo.

Se trata de 'La voz de Hind Rajab', de la directora tunecina Kaouther Ben Hania (Premio de la Juventud en Seminci en 2017 con 'Beauty and the Dogs'), que documenta y denuncia el doloroso conflicto en Gaza a partir de la reconstrucción del trágico caso real de una niña palestina de seis años asesinada por disparos mientras iba en un coche con su familia en Gaza el 29 de enero de 2024, y la lucha de los voluntarios de la Media Luna Roja que recibieron su llamada de emergencia por salvarla.

Por último, el festival ha programado el homenaje cinéfilo de Richard Linklater, el cineasta responsable de la trilogía 'Antes del amanecer' y 'Boyhood', al movimiento 'Nouvelle Vague' a través del making of ficcionado de 'Al final de la escapada', la obra maestra de Jean-Luc Godard de 1959.

Seminci propone asimismo la oportunidad de revisitar la obra original de Godard en varias sesiones programadas en Proyecciones Especiales y en Seminci Joven, con el objetivo de darla a conocer entre los jóvenes espectadores. Protagonizada por unos icónicos Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg (que encarna Zoey Deutch en la cinta de Linklater), reformuló los códigos del cine negro y sigue siendo fuente de inspiración para los cineastas contemporáneos.