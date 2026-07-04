VTLP advierte de "irregularidades" en la votación de los Presupuestos Participativos

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha lamentado que el Ayuntamiento haya decidido mantener abierta la votación de los Presupuestos Participativos 2027/28 sin haber corregido las "irregularidades" detectadas en el procedimiento, lo que motivó que el grupo solicitara en el pasado Pleno la suspensión del proceso.

La portavoz de la plataforma de izquierdas, Rocío Anguita, ha recordado que el periodo de votación permanecerá abierto hasta el 15 de julio, mientras siguen sin incorporarse los informes técnicos preceptivos que, según el reglamento, deben avalar tanto los proyectos admitidos como aquellos que fueron descartados.

También ha explicado que la documentación facilitada por el Consistorio consiste en informes firmados el 25 de junio de 2026, es decir, con fecha posterior a la selección de los proyectos que han pasado a votación.

Además, ha subrayado que estos documentos no sustituyen los informes individualizados de los servicios técnicos de cada área previstos en la normativa, sino que recogen únicamente observaciones generales realizadas por un técnico de la Concejalía.

Lo único que ha facilitado el Ayuntameitno es un documento con comentarios genéricos que "no cumple con el reglamento", ha sostenido Anguita, quien ha señalado que la "ausencia" de estos informes impide garantizar la viabilidad técnica de las propuestas sometidas a votación y tampoco justifica la exclusión de otras iniciativas que habían recibido un mayor respaldo vecinal durante la fase inicial.

Para Valladolid Toma la Palabra, esta situación altera el sentido de los Presupuestos Participativos y reduce la capacidad de decisión de los vecinos, motivo por el que ha mostrado su "preocupación" ante la posibilidad de que el resultado final no responda a las propuestas que la ciudadanía priorizó, sino a las que las propias concejalías han decidido mantener en la votación.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra ha asegurado que este procedimiento transmite una imagen "muy preocupante" de cómo el equipo de Gobierno entiende la participación ciudadana y la democracia directa.