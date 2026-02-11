VTLP asegura que Auvasa "incumple" un acuerdo del Pleno para hacer un estudio de las líneas y el servicio de autobús

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha criticado en la comisión municipal en la que se tratan asuntos del área de Tráfico y Movilidad, el "incumplimiento por parte del equipo de gobierno" de un acuerdo aprobado en el Pleno del 26 de mayo de 2025, entre las proposiciones derivadas del Debate sobre el Estado de la Ciudad, para desarrollar un estudio integral sobre las líneas, paradas y frecuencias del servicio de transporte público urbano de Auvasa.

Tras la reunión la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad celebrada este martes, la concejal de VTLP ha explicado que han transcurrido más de ocho meses desde la aprobación de esta propuesta de resolución que propuso VTLP y, según ha señalado, "no consta información pública ni comunicación al Pleno sobre el desarrollo, encargo o resultados de dicho estudio".

Por ello, en la comisión VTLP ha vuelto a reclamar el estudio al que "se comprometieron". "Vivimos un momento en el que tenemos un récord de usuarios en el transporte público y creemos que es absolutamente necesario redactar un informe que nos permita tener una visión global de la movilidad y del transporte público en nuestra ciudad", ha declarado Colino.

Valladolid Toma la Palabra ha subrayado que este estudio "no es una cuestión menor, sino una herramienta clave para valorar la implantación, modificación y mejora de líneas y servicios en cada barrio, vinculando cualquier cambio a la mejora real de la calidad del servicio".

"La propia Corporación aprobó desarrollar este estudio de forma urgente. El equipo de gobierno está incumpliendo lo que aprobó el Pleno y está dejando pasar una oportunidad para planificar de manera estratégica la movilidad de Valladolid", ha añadido la concejala.

VTLP ha lamentado "especialmente este incumplimiento" en un contexto de "crecimiento sostenido del uso del transporte público, que exige planificación, evaluación técnica y criterios claros en la toma de decisiones".

Para Valladolid Toma la Palabra, la movilidad no puede gestionarse "sin una planificación global", y defienden que "disponer de un estudio actualizado y riguroso es imprescindible para garantizar un transporte público eficiente, accesible y adaptado a las necesidades reales de los barrios".