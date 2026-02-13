VTLP asegura que los mercados "languidecen" con Víctor Martín, que culpa a la escasa inversión del anterior gobierno

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra ha asegurado este viernes que los mercados dependientes del Ayuntamiento "languidecen" con numerosos puestos vacantes y con obras pendientes en El Campillo, mientras que el concejal responsable de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha defendido que el actual equipo de Gobierno tenía que "revertir la tendencia al declive" que considera que mantenían hasta 2023, cuando eran responsabilidad del equipo de Gobierno anterior, del que formaba parte VTLP.

En un comunicado recogido por Europa Press, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha asegurado que el Mercado de Delicias cuenta con "19 puestos libres", el Mercado de Rondilla "mantiene únicamente cuatro puestos ocupados" y el Mercado del Campillo, "cuya reforma debía haber comenzado el año pasado, continúa sin iniciarse", pues "es febrero y ni siquiera sabemos si este año se acometerá la obra o volveremos a quedarnos en los anuncios".

Por ello, la portavoz ha calificado de "ineficaz" y "carente de soluciones reales" la gestión que realiza Víctor Martín en la dirección de los mercados. "La realidad es que no se están buscando soluciones efectivas para revitalizar los mercados municipales", ha lamentado Anguita, que ha reclamado que estos espacios "tienen que dar vida a los barrios, ofrecer productos frescos y de calidad, y recuperar ese modelo de comercio de proximidad que fortalece el tejido social y económico", ha afirmado Anguita.

El concejal de Vox ha atribuido las críticas de la formación de izquierdas a su "inquietud" porque asevera que "nunca hasta ahora los mercados habían recibido tanta atención por parte de las políticas municipales" y que "a pesar del estado de abandono total en el que nos encontramos todos los mercados cuando llegamos al gobierno" el actual equipo de Gobierno ha conseguido "invertir la tendencia al declive que tenían".

Así, Martín ha defendido que "a día de hoy todos ellos están más ocupados y son más dinámicos que hace dos años. El edil ha asegurado que "en los cuatro años en las que la izquierda de VTLP fue titular del área de mercados sólo se invirtieron 275.000 euros en los mercados --aunque cabe apuntar que la formación ejerció la titularidad del Área de Comercio entre 2015 y 2019, pues a partir de 2019 pasó a la concejalía que dirigió la socialista Charo Chávez.

"Nosotros, solo el año pasado, 2025, invertimos 575.000 euros. Es decir, en un año hemos invertido en los mercados más del doble que ellos en cuatro", ha enfatizado.

También defiende que en los últimos tres años se han "reactivado los procesos de licitación" de puestos vacantes y en el caso del Mercado de Delicias ha reconocido que hay 19 puestos vacíos, pero gracias a las licitaciones que ha sacado su área se ha logrado pasar de "10 puestos ocupados" en 2023 a 13 en la actualidad, a los que se sumará uno más "este lunes en la Junta de Gobierno".

"A día de hoy el mercado tiene dos fruterías y una cafetería que además está estudiando ampliar su negocio al servicio de restauración. Yo esto le llamo buen resultado de políticas concretas", ha recalcado.

En otro caso al que no ha hecho mención VTLP, como La Marquesina, Víctor Martín ha afirmado que "estaba operando sin autorización, fuera de la ley, lo que les colocaba en un vacío legal ante cualquier contratiempo" y se ha trabajado para subsanar esta situación.