VTLP critica a Carnero por "vender humo" al presentar el gimnasio de Viding como una gestión de 'Valladolid Now'

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de la capital ha criticado este martes al alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, por "vender humo" al presentar el proyecto de gimnasio de Viding, cuya primera licencia de obras se remonta a 2022 cuando todavía gobernaban el PSOE y VTLP, como una novedad fruto del trabajo del programa impulsado por el actual equipo de Gobierno 'Valladolid Now'.

La plataforma de izquierdas ha reaccionado este martes a las palabras de Carnero en su encuentro, este lunes, con los representantes de la empresa Viding, que se encuentra en la fase final de las obras para el centro deportivo que abrirán previsiblemente en el último trimestre del año en la avenida de Santander, en los terrenos de la antigua planta de Lauki.

Valladolid Toma la Palabra ha criticado "el uso partidista del programa Valladolid Now para apropiarse de iniciativas empresariales previas", pues interpretan que Carnero vinculó el proyecto a este programa de atracción de inversiones y empresas puesto en marcha por el equipo de Gobierno de PP y Vox cuando la primera licencia de obras que concedió el Consistorio data de diciembre de 2022, cuando todavía gobernaban el PSOE y VTLP.

"La realidad es que esta empresa lleva dos años construyendo sus instalaciones, con planes de apertura muy anteriores a cualquier acción de esta oficina", ha recordado la portavoz del Grupo Municipal, Rocío Anguita.

"El alcalde Carnero no para de vender humo. Lo que no podemos hacer es vender infraestructuras y empresas que vienen a Valladolid de forma retroactiva como si fueran ahora parte de un proyecto nuevo. Esta empresa ya estaba aquí, este gimnasio ya se iba a abrir, y simplemente ahora finaliza su construcción. Nada tiene que ver con las inversiones del programa Valladolid Now", ha insistido.

VTLP ha considerado que "este tipo de anuncios no solo son engañosos, sino que deterioran la credibilidad institucional".

"En lugar de hacer propaganda, el Ayuntamiento debería rendir cuentas sobre los resultados reales del programa Valladolid Now. Nos gustaría saber para qué está sirviendo esta oficina además de para hacer propaganda y vender humo porque no sabemos cuántas empresas realmente está atrayendo a Valladolid, cuáles son sus resultados efectivos y realmente cuántos puestos de trabajo se están creando a través de este programa", ha continuado la portavoz.