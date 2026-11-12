VTLP critica que la Fundación Municipal de Cultura presenta un presupuesto "sin ambición ni nuevas propuestas"

La portavoz del Grupo Municipal VTLP, Rocío Anguita. - VTLP

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP)ha criticado el presupuesto de 2027 de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), unas cuentas que "vuelven a presentar un déficit estructural" y "carecen de una apuesta clara por el desarrollo cultural", "sin ambición ni nuevas propuestas".

La portavoz del Grupo Municipal VTLP, Rocío Anguita, ha señalado que, aunque las cuentas contemplan algo más de dinero que el año anterior, este incremento responde "fundamentalmente a la subida de los salarios del personal y al encarecimiento de los gastos corrientes", y "no a un aumento de la inversión en nuevas iniciativas culturales".

"Volvemos a encontrarnos con un presupuesto que tiene el mismo déficit de un año detrás de otro", ha lamentado la representante de la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, ha apuntado que el presupuesto, presentado este jueves, 12 de noviembre, en el Consejo Rector de la FMC, cuenta con un informe desfavorable del interventor, que "advierte de que no se cumple el objetivo de deuda y señala que se necesitan 1.300.000 euros adicionales para poder salir adelante, una cantidad que no está garantizada".

Para la portavoz de VTLP, esta situación "evidencia la falta de planificación económica del equipo de Gobierno y su incapacidad para dotar a la Fundación de unos recursos suficientes y estables". "Estamos ante un presupuesto deficitario desde su origen, que después tendrán que ir arreglando como puedan, en lugar de abordar de manera responsable las necesidades de la cultura municipal", ha advertido.

También ha cuestionado la "falta de ambición" de las cuentas en materia cultural, pues, a su juicio, "no hay una apuesta clara por que la cultura municipal avance en Valladolid": "Se mantienen las mismas programaciones, sin objetivos nuevos, sin explorar otros tipos de espectáculos y sin ampliar la oferta cultural que se ofrece a la ciudadanía".

En este sentido, VTLP ha incidido en que el último presupuesto de la legislatura debería servir para impulsar un proyecto cultural "más ambicioso, diverso y capaz de responder a las demandas de la ciudad".

"Valladolid necesita una Fundación Municipal de Cultura con recursos, objetivos y ambición, no unas cuentas que se limitan a cubrir el expediente", ha concluido Anguita.