VTLP denuncia un "nuevo desastre del Gobierno de Carnero" por las grietas en Arco de Ladrillo

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha denunciado "un nuevo desastre del Gobierno de Carnero" tras la aparición de grietas en el paso de Arco de Ladrillo, "meses después" de que el Ayuntamiento acometiera nuevas obras valoradas "en más de dos millones para frenar su progresivo hundimiento".

"Arco de Ladrillo se sigue cayendo literalmente. Después de habernos gastado más de dos millones de euros, vuelven a salir grietas y tenemos que volver a hacer reparaciones una vez más sobre una infraestructura que está a caduca", ha detallado la portavoz del grupo, Rocío Anguita.

En este contexto, ha recordado que "tanto informes técnicos como el consenso político previo señalaban que el paso elevado había llegado al final de su vida útil". "Sabíamos que había que demolerlo. Pero seguimos invirtiendo dinero público en algo que ya no da más de sí, que es inestable y que puede resultar peligroso", ha continuado en declaraciones recogidas en un comunicado.

Desde Valladolid Toma la Palabra han considerado "incomprensible" que el equipo de Gobierno mantenga la estrategia "de parches" en lugar de activar "una solución definitiva". "Existe un proyecto guardado en un cajón: el paso subterráneo de Arco de Ladrillo. No compartimos esa propuesta, pero demuestra que ya se había asumido que el viaducto debía desaparecer. La situación actual es aún más irresponsable porque no hay alternativa real sobre la mesa y se siguen dilapidando recursos", ha abundado para calificar esta situación como "un desastre más del equipo de Gobierno de Carnero".