VTLP denuncia otro año perdido para la reforma del Mercado del Campillo .

VALLADOLID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha denunciado la falta de avances en la necesaria remodelación del Mercado del Campillo, un proyecto que, según recuerda, "ya tenía que estar en marcha y con un compromiso presupuestario claro para 2025".

Anguita, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado directamente al equipo de gobierno como responsable de este retraso, especialmente a Víctor Martín, concejal al frente de esta área: "Un año más sin haber arreglado el Mercado del Campillo. Había una partida en el presupuesto de 2025 que permitía que la obra estuviera en marcha, incluso casi terminada. Pero gracias a la ineficiencia y la mala gestión del concejal de Mercados, hoy ni siquiera se ha licitado la reforma comprometida".

La portavoz ha denunciado que se trata de un nuevo ejemplo de una concejalía "que gestiona poco, mal y a destiempo", y ha recordado que el mercado necesita esta intervención desde hace años: "El Campillo necesita esa remodelación, necesita esa obra. Pero nada parece correr prisa en este Ayuntamiento".

VTLP advierte que este retraso afecta tanto a las personas que viven en el entorno como a los profesionales que trabajan en el mercado: "Esperemos que en 2026 el mercado pueda estar por fin arreglado y en mejor uso para nuestros vecinos y vecinas, y también para los industriales que lo sostienen. No podemos seguir acumulando retrasos".

Anguita ha subrayado que la apuesta de VTLP por los mercados municipales es firme, pero requiere responsabilidad por parte del gobierno local: "Queremos que los mercados municipales funcionen bien y tengan cada vez mayor afluencia. Pero para eso hay que trabajar, hay que ser diligentes y hay que hacer las obras cuando toca. No basta con decir 'ya lo arreglaremos'".

Para terminar, la portavoz de VTLP ha exigido que el Ayuntamiento deje de demorar actuaciones esenciales y cumpla los compromisos adoptados: "Hay que ponerse manos a la obra y ejecutar de una vez las reformas necesarias para garantizar un mercado vivo, cuidado y útil para la ciudadanía".