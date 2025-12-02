VTLP entiende que el polideportivo del Miguel Delibes se retrasará a 2028 y critica "ya cinco años de retraso"

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Valladolid Toma la Palabra ha considerado "un nuevo aplazamiento" el anuncio de este lunes del Ayuntamiento de Valladolid relativo al "ajuste" de anualidades en la inversión destinada a la construcción del polideportivo municipal en el Colegio de Infantil y Primaria Miguel Delibes, y entienden que no se pondrá a disposición de los ciudadanos hasta 2028.

En un comunicado recogido por Europa Press, VTLP ha señalado que el proyecto estaba "previsto y presupuestado desde 2023" y ahora aseguran que su ejecución "no arrancará, según aprobó ayer el equipo de gobierno del PP y Vox, hasta 2026, retrasando su puesta en uso hasta 2028".

La portavoz del grupo municipal VTLP, Rocío Anguita, ha criticado la decisión con "contundencia" y ha ironizado que "una vez más podemos constatar la gran gestión que está haciendo el equipo de gobierno del PP y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid".

Para Anguita se trata de "un aplazamiento más en el inicio de las obras del Polideportivo del Colegio Miguel Delibes".

Según VTLP la obra estaba presupuestada y prevista desde 2023. En ese año, durante la campaña electoral, el exalcalde socialista Óscar Puente comprometió tres actuaciones de ejecución de polideportivos en colegios públicos de la ciudad, de los cuales uno era el Miguel Delibes, si bien al entrar en el Ayuntamiento el Gobierno de PP y Vox se paralizó la tramitación para ubicar el proyecto en otra parcela, ya que consideraban que la seleccionada por el anterior equipo formado por PSOE y VTLP no era adecuada.

La obra, ha considerado VTLP, "nos va a llevar hasta 2028". El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, aseguró este lunes que el polideportivo estaría a disposición de los alumnos y los ciudadanos a finales de 2027 o "a lo sumo", principios de 2028.

Anguita ha subrayado que el retraso acumulado "revela la falta de capacidad del gobierno municipal para gestionar infraestructuras clave" y considera que "la ineficiencia y la ineficacia de este equipo de gobierno es palmaria y no se puede ver mejor que en la gestión de las obras de este Polideportivo".

"Lo acordaron con la Junta hace tres años y va a tardar otros tres más en ponerse en marcha", ha reprochado Anguita.

VTLP ha recalcado que esta infraestructura es "necesaria tanto para el centro educativo como para el conjunto del barrio" por lo que "es un desastre para la comunidad educativa del Colegio Miguel Delibes y para el barrio de La Victoria, que necesita esta infraestructura deportiva para sus vecinos y vecinas".

El proyecto, subrayada Anguita, debería estar en marcha, pero el equipo de Gobierno como señaló ayer el concejal de Urbanismo aspira a iniciar el proceso de contratación este mes.