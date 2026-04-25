VTLP llevará al Pleno el "fiasco" de la suspensión de multas de la ZBE

VALLADOLID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) llevará dos preguntas al Pleno del Ayuntamiento de este lunes, 27 de abril, dirigidas al equipo de Gobierno, para exigir responsabilidades acerca del "fiasco" de la suspensión de multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha criticado la gestión del equipo de Gobierno, al que ha achacado una "falta de previsión jurídica" y ha aseverado que preguntarán por qué antes de presentar la moción no se hizo una consulta a la Secretaría General.

"También queremos saber qué va a pasar con todos los procedimientos sancionadores que ya se han puesto en marcha y con los que están pendientes en este momento", ha indicado la portavoz.

Por todo ello, VTLP interpelará al equipo de Gobierno sobre el futuro de la ordenanza de la ZBE, una cuestión que considera "clave para la salud pública y la calidad del aire en la ciudad".

Anguita ha advertido de los "escasos resultados de la actual ZBE": "Ya se ven los bajos efectos que produce. Una zona con un perímetro tan pequeño y con tantas excepcionalidades va a tener poco impacto en la reducción de la contaminación y en la protección de la salud de los ciudadanos y las ciudadanas".

La formación ha mostrado su preocupación por el rumbo que pueda tomar la nueva normativa, especialmente en un contexto político caracterizado por lo que califican como "negacionismo climático del socio de la extrema derecha" del equipo de Gobierno.

"Veremos cuál es el nuevo proyecto de ZBE que plantean, pero mucho nos tememos que no responda a los criterios necesarios para afrontar con seriedad el reto climático y de salud pública en Valladolid", ha concluido Anguita.