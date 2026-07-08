VTLP muestra "suciedad" en un parque infantil abierto recientemente y reclama espacios "dignos" para los niños

Las concejales de VTLP, Carmeno Colino y Rocío Anguita, en el parque infantil 'del Búho', en el barrio de Pajarillos. - VTLP

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado al equipo de gobierno "una planificación más ambiciosa y cuidada de los espacios públicos destinados a la infancia" en base a unas imágenes del parque infantil "del Búho", en el barrio de Pajarillos, abierto recientemente y que consideran que presenta un estado "lamentable" con "suciedad".

La edil de VTLP Cristina Colino ha visitado el "Parque del Búho" y tras ello la formación ha enviado un comunicado a los medios de comunicación para "insistir en que no basta con inaugurar nuevas zonas de juego, sino que estas deben diseñarse pensando en su uso real y mantenerse en condiciones adecuadas".

"No solamente hay que crear espacios, sino que esos espacios tienen que estar bien pensados", ha señalado Colino.

Para Valladolid Toma la Palabra, la calidad del espacio público es "una cuestión que afecta directamente a la vida cotidiana de los barrios y al bienestar de la infancia", y así ha reclamado al equipo de Gobierno que "la apuesta por los espacios públicos sea una apuesta real", con proyectos que permitan que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de ellos "y, especialmente, los niños", ha afirmado la concejala de VTLP.

La formación municipalista considera "necesario" abrir una reflexión "sobre el modelo de parques infantiles que necesita Valladolid", en la que apuestan, han incidido, por "espacios de calidad, accesibles y adaptados a las nuevas condiciones climáticas".

En este sentido, Colino ha defendido que los parques infantiles "deben contar con suficiente sombra para que puedan utilizarse durante buena parte del año y, especialmente, durante los meses de más calor".

Durante la visita, Cristina Colino también ha denunciado el estado de conservación del "Parque del Búho", situado en el barrio de Pajarillos, junto a la intersección entre el paseo de Juan Carlos I y la calle Villabáñez. "Es absolutamente inaceptable el estado en el que se encuentra este parque. No hablamos solo de restos vegetales, sino también de basura. Es evidente que no se ha limpiado recientemente", ha señalado.

VTLP ha considerado que esta situación "dificulta el uso del parque por parte de las familias" y "transmite una imagen de abandono de un espacio que acaba de entrar en funcionamiento".

"Necesitamos cuidar de verdad los parques y los espacios públicos para que los niños y las niñas hagan suya la calle", ha concluido Cristina Colino.