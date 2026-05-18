VTLP observa un "deterioro" del sistema de quejas e incidencias, con más entradas y "más retraso en la respuesta"

La concejal de VTLP y presidenta de la Comisión Municipal de Quejas y Sugerencias, Cristina Colino. - VTLP

VALLADOLID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha asegurado este lunes que el sistema municipal de quejas e incidencias "acumula cuatro meses consecutivos de crecimiento de entradas y un aumento del tiempo de respuesta de casi un 25 por ciento", con un mayor aumento en las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo como las que peor responden

Así asegura VTLP, en un comunicado recogido por Europa Press, que la concejal Cristina Colino, que preside la Comisión de Quejas y Reclamaciones, lo ha denunciado en la última reunión de este órgano, celebrada este lunes. La edil observa un "deterioro" en el sistema municipal de respuesta a la ciudadanía durante el mes de abril.

Colino ha explicado que "los datos presentados muestran un crecimiento sostenido de las quejas, un empeoramiento del tiempo medio de resolución y un aumento de los expedientes pendientes". La presidenta de la Comisión ha puesto el foco en que las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo y Vivienda "vuelven a estar entre las que peor responden a los vecinos y vecinas".

Según los datos aportados en abril han entrado 3.072 peticiones en el sistema, un 20,57 por ciento más que el mismo mes del año pasado, con lo que estima que "ya son cuatro meses consecutivos al alza en este primer cuatrimestre".

Mientras tanto, el tiempo medio para resolver una incidencia ha subido de 3,87 a 4,81 días, "casi una cuarta parte más" y los expedientes pendientes han crecido un 19,80 por ciento, hasta los 702.

"Llevamos cuatro meses consecutivos de crecimiento sostenido. Esto ya no es una variación coyuntural, es una tendencia. Entran más peticiones, se tarda más en resolverlas y se acumulan más sin resolver", ha criticado.

Detrás de los 702 expedientes pendientes sin respuestas, ha ejemplificado Colino, "hay vecinos y vecinas concretos esperando una contestación".

El reparto por áreas a cierre de mes vuelve a colocar en la parte baja de la tabla a "dos de las concejalías con más peso en la vida diaria de la ciudad". Así, el Área de Medio Ambiente, dirigida por el concejal Alejandro Pellitero, "solo ha resuelto el 63,77 por ciento de las 770 peticiones recibidas y "es, además, el área con más volumen de entradas dentro del grupo de peor respuesta".

El Área de Urbanismo y Vivienda, dirigida por el concejal José Ignacio Zarandona, se queda en un 61,5 por ciento de resolución y repite así el patrón de los últimos meses. La media municipal es del 77,15 por ciento. "El dato más bajo que aparece en el informe, el 45,45 por ciento de Alcaldía, corresponde a un volumen muy pequeño de peticiones, 22", ha precisado.

Colino ha considerado "especialmente preocupantes" los datos de Urbanismo, porque "no es un mal mes puntual, es una tendencia sostenida" de meses en los que empeoran los datos, pero lamenta que el concejal del PP José Ignacio Zarandona "no lo resuelve".