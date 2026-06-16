VTLP pedirá suspender los presupuestos participativos al denunciar que "se han eliminado 74 propuestas" ciudadanas

Archivo - Rocío Anguita, portavoz del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra. - VTLP - Archivo

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra solicitará este miércoles en la Comisión de Cultura, Educación, Participación Ciudadana, Deportes y Servicios Sociales del Ayuntamiento la suspensión inmediata del proceso de presupuestos participativos, cuya fase de votación ha comenzado este lunes.

Según han señalado fuentes de la formación política en un comunicado recogido por Europa Press, el listado definitivo de propuestas sometidas a votación "presenta graves irregularidades que ponen en cuestión la transparencia y las garantías del procedimiento" ya que afirman que entre ellas se han eliminado 74 propuestas que inicialmente habían sido seleccionadas por las mesas ciudadanas.

"Estamos ante un procedimiento totalmente opaco. No existe ninguna explicación pública sobre por qué unas permanecen y otras desaparecen", ha afirmado la portavoz del Grupo Municipal de VTLP, Rocío Anguita.

Según ha explicado la portavoz, "varias zonas no alcanzan el mínimo de 15 propuestas establecido para la votación" y, "en al menos una de ellas, el importe total de los proyectos disponibles ni siquiera permite agotar el presupuesto asignado".

"Hay zonas donde solo se pueden votar diez, once o doce propuestas y una zona donde ni siquiera se llega al millón de euros previsto. Eso incumple claramente las reglas con las que se convocó este proceso", ha señalado.

El grupo político ha asegurado que entre las 74 iniciativas excluidas figuran "doce propuestas relacionadas con la ampliación o mejora de carriles bici, tres peatonalizaciones, cuatro actuaciones de mejora o ampliación de arbolado, tres proyectos de iluminación y dos parques infantiles".

"Muchas de las propuestas que se han caído son claramente inversiones que encajan en los presupuestos participativos. No sabemos por qué han sido descartadas porque los informes técnicos no se han hecho públicos ni se han trasladado a las mesas de zona", ha aseverado la portavoz de VTLP.

La formación municipalista también afirma que las personas participantes en las mesas de zona "no hayan recibido información sobre los cambios introducidos por la Concejalía de Participación Ciudadana".

El grupo municipal VTLP ha añadido que solicitará formalmente los 74 informes técnicos correspondientes a las propuestas descartadas y reclamará explicaciones a la concejala responsable, Mayte Martínez, en la próxima comisión.

"Si el equipo de gobierno mantiene el procedimiento sin corregir las irregularidades detectadas, Valladolid Toma la Palabra estudiará llevar al próximo Pleno una iniciativa para reclamar su suspensión y la repetición de las fases necesarias con todas las garantías", insisten.

VTLP ha defendido que este proceso debería llevarse a cabo con "transparencia, rigor y respeto a las normas". "Si queremos que la ciudadanía participe, tenemos que garantizar que el proceso sea limpio, comprensible y respetuoso con las decisiones que han tomado los vecinos y vecinas de Valladolid", ha subrayado Anguita.

"La ciudadanía ha dedicado tiempo y esfuerzo a debatir, priorizar y seleccionar proyectos. Ahora se encuentra con que las propuestas que eligió han desaparecido y otras que no fueron seleccionadas han entrado en la votación sin ninguna explicación", ha explicado Anguita.

Para Valladolid Toma la Palabra, la gestión realizada por el equipo de gobierno "está provocando frustración y desconfianza entre quienes han participado en el proceso".

"Así no se fomenta la participación ciudadana, al contrario, se la desincentiva. Este es el camino para que los presupuestos participativos terminen cerrándose por aburrimiento y por falta de credibilidad", ha advertido", ha añadido.