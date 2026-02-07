VTLP reclama que Auvasa integra las quejas y reclamaciones en el sistema municipal del Ayuntamiento

VTLP reclama un sistema único de quejas para mejorar la respuesta del Ayuntamiento - VTLP

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha reclamado que Auvasa integre su sistema de quejas, reclamaciones e incidencias en el sistema municipal centralizado del Ayuntamiento, una medida "imprescindible" para sostener y mejorar la calidad del transporte público, especialmente en un momento en el que el servicio registra cifras récord de uso.

La concejala Cristina Colino ha explicado que la ciudadanía utiliza cada vez más el transporte público y eso exige un sistema de atención a la altura.

Por ello, el objetivo es que Auvasa funcione dentro del sistema del Ayuntamiento, un modelo municipal que se encuentra entre los más avanzados del país.

VTLP defiende un sistema único de atención ciudadana que permita detectar problemas recurrentes, mejorar la coordinación entre áreas y empresas municipales y ofrecer respuestas más ágiles y eficaces, lo que permitiría reforzar un servicio esencial para el buen funcionamiento de la ciudad y avanzando hacia un transporte público de mayor calidad y una movilidad más sostenible.

Durante el mes de enero se registraron 2.245 entradas, un 6,73 por ciento menos que en enero de 2025, aunque 35 más que en diciembre, rompiendo la tendencia descendente del último trimestre del año pasado.

De ellas, se resolvieron 2.182 y quedaron 494 pendientes, lo que supone una reducción del 13,79 por ciento respecto al periodo anterior.

No obstante, el tiempo medio de resolución aumentó hasta situarse en 4,01 días, frente a los 3,31 días del mes anterior. "Cuando hablamos de servicios públicos esenciales, como la movilidad, la rapidez en la respuesta es clave.