VTLP reclama, tras debate del estado de la ciudad, convocatoria de Participativos y ejecutar túnel en Arco de Ladrillo

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento cinco resoluciones derivadas del debate sobre el estado de la ciudad, celebrado este lunes, en las que reclamará un compromiso con los Presupuestos Participativos para sacar una nueva convocatoria este mismo año, ejecutar pasos subterráneos para reemplazar los viaductos de Arco de Ladrillo y Daniel del Olmo, o, entre otros asuntos, un estudio de frecuencias y líneas en Auvasa.

Los concejales de VTLP, Rocío Anguita y Jonathan Racionero, han presentado a los medios este martes las cinco resoluciones que su formación lleva al próximo pleno, el lunes 26 de mayo, en el que se debatirán las conclusiones que ha dejado el debate sobre el estado de la ciudad que se celebró este lunes 19.

Las propuestas de VTLP están, según han detallado, "centradas" en las que consideran "las cinco prioridades clave para garantizar el futuro de Valladolid", tales como movilidad, presupuestos participativos, servicios sociales, vivienda pública y la integración ferroviaria.

Los aspectos que incluyen en las propuestas, a juicio de Rocío Anguita, ya "deberían estar en marcha", por lo que ha subrayado que la ciudad no puede "seguir con promesas vacías mientras se acumulan los problemas".

El Pleno del próximo lunes debe servir, como ha enfatizado la portavoz, Rocío Anguita, "para levantar la vista de lo inmediato y mirar al medio y largo plazo".

La primera de las resoluciones incide en los Presupuestos Participativos una convocatoria que la oposición considera que el equipo de Gobierno tiene "paralizada" ya que de las actuaciones seleccionadas por los vecinos en 2023 quedarían "pendientes" un total de 110, con un presupuesto de "7,75 millones de euros".

Los concejales de la plataforma de izquierdas reclamarán que además de ejecutar estas actuaciones pendientes se apruebe "cuanto antes" el nuevo reglamento para los Presupuestos Participativos en el que el equipo de Gobierno asegura que trabaja y de lo contrario se ponga en marcha un nuevo proceso este mismo año.

También apuntarán, que se garantice que "al menos el 10 por ciento de la inversión anual se destine a estos proyectos", ha remarcado Anguita.

En cuanto a la Integración Ferroviaria, VTLP reclamará la "ejecución inmediata" de los pasos subterráneos de Arco de Ladrillo y Ariza y la inclusión del viaducto Daniel del Olmo en el proyecto de integración ferroviaria, algo que cabe recordar que el equipo de Gobierno ha reclamado en el Consejo de Administración de Valladolid Alta Velocidad.

Por su parte, Jonathan Racionero, ha explicado que simplemente piden que el Ayuntamiento "continúe con el proyecto de integración ferroviaria como está haciendo hasta ahora", pues ha recordado que este mismo lunes, antes de la celebración del pleno del debate del estado de la ciudad, se aprobó en Junta de Gobierno el proyecto para el futuro paso subterráneo entre las calles Unión y Pelícano.

"Mientras aprueban en Junta de Gobierno continuar con la integración, Carnero sigue defendiendo el soterramiento en el pleno. Esta incoherencia tiene a la ciudad bloqueada", ha criticado Racionero.

Para los concejales de VTLP es el momento de que el Ayuntamiento actúe "con valentía, sin populismos ni parálisis", y responda "con responsabilidad a los retos reales de la ciudadanía".

En materia de Vivienda Pública y Alquiler Asequible la resolución pedirá que se reserven viviendas del parque público municipal para emergencias habitacionales, especialmente en casos de desahucio. También propone reactivar el programa ALVA de alquiler asequible entre particulares y mejorar las condiciones de las viviendas adquiridas por VIVA.

"No puede ser que haya 80 viviendas vacías porque no se arreglan. Mientras tanto, hay familias con niños pequeños a las que no se les da ninguna solución", ha denunciado Anguita.

Por otra parte, ante las más de 2.000 personas en lista de espera para valoración de dependencia, VTLP plantea un plan de choque urgente con aumento de personal propio mientras la Junta de Castilla y León no refuerce la financiación. "No podemos mirar a otro lado. Hay personas esperando ayuda básica y esencial en situaciones muy vulnerables", ha advertido Anguita.

Finalmente, en materia de Movilidad y Transporte Público Jonathan Racionero ha defendido la necesidad de realizar el estudio de frecuencias, líneas y horarios de Auvasa por barrios, una demanda reiterada en los concejos abiertos.