VTLP reclama reforzar y visibilizar la asesoría municipal de salud sexual para jóvenes - VTLP

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha reclamado reforzar y visibilizar la asesoría municipal de salud sexual para jóvenes a través de una mayor promoción y recursos para que llegue a toda la juventud, puesto que el servicio existente en los espacios jóvenes "no cuenta con la suficiente promoción ni recursos para llegar a toda la juventud de la ciudad".

La portavoz de la formación, Rocío Anguita, ha reivindicado, en el marco del Día de la Salud Sexual, la importancia de fortalecer y dar mayor difusión a la asesoría de salud sexual y reproductiva que ya existe en los espacios municipales jóvenes de la ciudad, un recurso municipal de acceso gratuito que está a disposición de la juventud de la ciudad.

Anguita ha señalado que se trata de un recurso valioso que "no está suficientemente reforzado ni publicitado para que todos los jóvenes de Valladolid sepan que ahí tienen un apoyo al que acudir".

"En nuestros espacios municipales jóvenes existe una asesoría de salud sexual y reproductiva, pero no basta con que exista sobre el papel. Es fundamental que se refuerce y que se dé a conocer para que la juventud sepa que puede utilizarla en cualquier momento", ha afirmado Anguita.

En este sentido, ha advertido de que no apostar decididamente por la educación, la prevención y el acompañamiento en materia de salud sexual puede derivar en "problemas que ya empiezan a ser recurrentes entre la población juvenil".

"Es vital que apoyemos la salud sexual de los jóvenes porque es parte de su salud integral y, con ello, también evitaremos otro tipo de problemas de salud pública", ha concluido.