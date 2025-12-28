El vuelco de un tráiler que transportaba tomates obliga a cortar la AP-1 en Burgos

BURGOS, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un tráiler que transportaba tomates ha obligado a cortar la AP-1 a la altura de la localidad burgalesa de Monasterio de Rodilla, sentido Vitoria, según datos del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

A las 01.28 horas la sala de operaciones del 112 recibió un aviso de un accidente vial en el kilómetro 24 de la AP-1 en Santa Olalla de Bureba donde un tráiler había volcado y había quedado en la calzada, por lo que bloqueaba dos de tres carriles.

La sala trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envió una ambulancia para atender al conductor que estaba herido en una pierna.

Por su parte, los Bomberos actuaron en el lugar ya que el tráiler, que transportaba tomates, perdía gasoil.

Según el aviso publicado en la página de la Dirección General de Tráfico (DGT), la vía se encuentra en nivel rojo desde las 03.38 horas en todos los carriles en sentido creciente de la circulación. No obstante, el desvio se encuentra señalizado por el área de descanso.