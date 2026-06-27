La Vuelta a la Provincia de Zamora 2026 recorrerá más de 500 kilómetros del 16 al 19 de julio - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta a la Provincia de Zamora 2026 recorrerá gran parte del territorio zamorano con los mejores equipos del pelotón élite y sub-23 del 16 al 19 de julio y más de 500 kilómetros con oportunidades para escaladores, rodadores y velocistas que impulsa la Diputación con la organización del Club Ciclista Cadalsa.

La prueba arrancará el jueves 16 de julio con 170 kilómetros exigentes entre Toro y Fermoselle. Atravesando la provincia de este a oeste, los ciclistas disputarán esprints en Cobadú (km 28'5), Moralejo Seleción (km 40'6) y Bermillo de Sayago (km 83).

Se entrará a partir del kilómetro 100 en un circuito final con dos vueltas con inicio en la localidad de Cibanal. Tras un técnico descenso desde Trabanca, se ascenderá a Fermoselle (2ª cat) para un primer paso por la línea de meta en el kilómetro 131, alcanzando de nuevo Cibanal para terminar con ese mismo ascenso hasta la llegada en Fermoselle.

Benavente volverá a acoger una contrarreloj individual, que con sus 16 kilómetros presenta un recorrido casi completamente llano por Santa Colomba, Arcos y Santa Cristina.

La llegada a Benavente, con 600 metros a casi el siete por ciento, asegura un enorme espectáculo en esa parte final para marcar diferencias en la clasificación general y exigir a los especialistas en un terreno ideal para sus cualidades.

La tercera etapa tomará la salida desde El Puente, con el paso del Barrio de Lomba y la dureza acumulada en la primera mitad del recorrido.

En concreto, tras un paso de nuevo por la salida en El Puente para disputar un esprint en el km 18, se ascenderá Valdespino (3ª cat, km 22) y se buscará la localidad de Villardeciervos para encadenar Fuente del Milagro (3ª cat, km 73'6), Rofrío de Aliste (3ª cat, km 86) y Campanario (3ª cat, km 97) por las típicas carreteras rompepiernas de la zona. Desde el esprint de Faramontanos (km 111) la carrera afrontará un terreno casi completamente llano atravesando Villafáfila y sus lagunas, para concluir tras 155 kilómetros en Villalpando.

Lubián y la Alta Sanabria serán el escenario de nuevo de la etapa decisiva de la Vuelta a la Provincia de Zamora. Con un kilometraje de 173 kilómetros, será sin duda el momento de los escaladores con un total de 10 pasos puntuables. Un primer ascenso a Padornelo (3ª cat, km 9) llevará a los corredores al esprint de Lomba (km 27) y desde El Puente retomarán el camino de regreso con la subida a Padornelo desde Requejo (2ª cat, km 50) y un primer paso por la meta de Lubián que resolverá la clasificación de los esprints (km 62).

Desde este punto, se dará una doble vuelta al circuito de 45 kilómetros por A Canda (3ª cat), Castromil (3ª cat) y Castrelos (3ª cat). La enorme dureza provocará unas grandes diferencias en la general final de la competición.