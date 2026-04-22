La Vuelta a Zamora se celebrará entre los días 16 y 19 de julio con la presencia de más de 140 corredores

Un momento de la presentación de la Vuelta. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta a Zamora se celebrará entre los días 16 y 19 de julio en las carreteras de la provincia con salidas y metas en Toro, Fermoselle, Benavente, Puente de Sanabria, Villalpando y Lubián y con la participación de más de 140 ciclistas de 20 equipos de la categoría elite y sub'23.

La prueba arrancará el 16 de julio con una primera etapa entre Toro y Fermoselle que abrirá el menú de competición. Al día siguiente, Benavente vuelve a acoger una jornada contrarreloj que recorrerá las calles de la ciudad buscando repetir la gran aceptación del pasado año. El sábado 18 de julio, la competición se desplaza a El Puente de Sanabria para completar un recorrido hacia Villalpando. Y de nuevo el cierre corresponderá a la localidad de Lubián, que vivirá una etapa montañosa y decisiva de cara a la clasificación general.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez ha confirmado la elección de nuevo del Club Ciclista Cadalsa "para organizar ya en una edición de normalidad la prueba". "Esta competición tiene una labor no solo deportiva, sino también de visibilidad para la provincia. Es un respaldo para la actividad económica de la provincia y es un evento en el que invitamos al patrocinio privado para aprovechar la difusión y el alcance mediático de la Vuelta a la Provincia de Zamora", ha añadido.

El director de comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, ha asegurado, por su parte, que la prueba es "más que una competición deportiva". "La colaboración con la Diputación de Zamora está permitiendo impulsar eventos como este y esto radica en el beneficio de los municipios. Deseamos que la carrera vuelva a ser un éxito, estamos encantados de acoger esta carrera y agradezco a los ayuntamientos que se vuelquen en acoger las diferentes etapas", ha añadido.

En su turno de intervención, el presidente del Club Ciclista Cadalsa, Laudelino Cubino, ha repasado la salida y meta de las etapas. Además ha querido hacer una valoración muy positiva del desarrollo de la prueba en 2025.

La pasada edición, 21 equipos y más de 140 corredores participaron en la prueba que coronó como vencedor final al andaluz Adrián Benito, ahora ciclista profesional en el equipo Polti VisitMalta de Alberto Contador.