Vuelve a la Audiencia de Valladolid el caso Esther López tras incorporar los últimos análisis que han dado negativo

Archivo - Concentración en Traspinedo en recuerdo de Esther López - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga la muerte de la vecina de Traspinedo (Valladolid) Esther López ha dictado una providencia acordando el envío de la causa a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio con jurado popular, una vez adjuntado el último informe de la Guardia Civil.

La decisión de la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid se produce después de incorporar al procedimiento los últimos informes remitidos por la Guardia Civil con las conclusiones del último registro efectuado en el chalé que perteneció a la familia de Óscar S.M, y que, según ha podido saber Europa Press, han dado resultado negativo al no hallar vestigios que atestigüen que el cadáver de la joven pudiera haber permanecido oculto en la bodega del antiguo chalé del encausado.

En concreto, en los análisis que se han llevado a cabo durante las dos jornadas de registro no se ha encontrado ningún resto de ADN de la víctima.

De esta forma, será la Audiencia de Valladolid, concretamente la Sección Segunda de lo Penal, la encargada de fijar definitivamente la fecha de juicio con jurado popular contra el único encausado, al que se imputa un delito de asesinato por el que Fiscalía solicita una condena de dieciocho años de prisión, mientras que las acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, solicitan condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, frente al sobreseimiento por falta de pruebas que interesa la defensa.

La inspección y recogida de muestras por parte de la Guardia Civil en el que fuera chalé propiedad de Óscar S.M. en Traspinedo (Valladolid), localidad donde fue encontrado hace más de cuatro años el cadáver de la vecina de dicha localidad Esther López de la Rosa, se desarrolló los pasados días 16 y 17 de abril y, por espacio de diez horas el primer día y cuatro el segundo, se centró en 'isopar' las deterioradas escaleras que dan acceso a la bodega y recoger muestras en las esquinas de dicho habitáculo, junto con algún resto de pintura y fibras, pruebas que fueron remitidas al Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, en Madrid.

El hallazgo del habitáculo se produjo después de que el actual propietario, que adquirió la vivienda hace unos cinco meses, detectara humedades y localizara una trampilla oculta bajo el suelo de una de las habitaciones, por lo que decidió picar una baldosa tras observar los desperfectos en el pavimento. Bajo la superficie y una capa de espuma de poliuretano, halló una estructura de acceso que conduce a un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados, como así lo puso en conocimiento de la Guardia Civil.

El nuevo propietario infirió del hallazgo ya que se trata de la vivienda de los padres del principal sospechoso de la muerte de Esther López, cuyo cadáver apareció en una cuneta en la carretera de acceso a su pueblo 24 días después de que se denunciara su desaparición.

Ante ello, la magistrada autorizó a que la Guardia Civil una inspección ocular, que "amén del habitáculo en cuestión, se extenderá a las comprobaciones y extracción" de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos y suelos. Se recogerán y se transportara para su posterior análisis de diferentes muestras que se pudieren obtener, en especial "en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos", además de que se captará y grabarán imágenes durante la actuación policial.

LOS HECHOS, SEGÚN LAS ACUSACIONES

Los hechos se remontan a la noche del 12 de enero de 2022 cuando, según las acusaciones, Esther López y varios amigos, entre ellos su presunto verdugo, recorrieron distintos establecimientos hosteleros, el último el bar Castillo de Traspinedo, a partir del cual la fallecida y el acusado quedaron a solas en un momento dado en el turismo Volkswagen T-Roc propiedad de este último.

Ester manifestó entonces que no quería ir al domicilio de sus padres porque había bebido y tomado drogas y e Óscar le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, en la urbanización Parque Romeral, lo que ella aceptó. Una vez allí, siempre a juicio de la acusadora pública, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Ester se fuera andando del lugar.

El acusado, a bordo de su vehículo, la siguió entonces y a una velocidad de unos 40 Km/h la alcanzó por la espalda a nivel de las nalgas, siendo más intenso el impacto en el lado izquierdo. Sostiene que el atropello fue intencionado y con la intención de matar y que el mismo se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización 'El Romeral' de Traspinedo.

Como consecuencia del atropello, la víctima sufrió numerosas lesiones que especifica en su escrito de calificación provisional, si bien advierte de que ninguna de dichas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto.

LA DEJÓ AGONIZAR

Ester estaba viva tras el atropello y si hubiera sido atendida habría sobrevivido, mantienen las acusaciones, que sostienen que Óscar, lejos de asistirla o llamar a los servicios de urgencia, dejó que agonizara hasta morir. La causa fundamental de la muerte fue politraumatismo, asociado a hipotermia y consumo de tóxicos (alcohol y cocaína), siendo la causa de la muerte shock multifactorial.

Cuando comprobó su fallecimiento, Óscar ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta , en la ctra. VP-2303, PK 0,7/0,8, sentido Traspinedo, a la altura de una señal de tráfico de "permitido adelantar" .

El cuerpo de Ester López fue localizado en ese lugar el 5 de febrero de 2022. El día 13 de enero de 2022 sobre las 13.00 horas el acusado procedió a lavar el vehículo, mientras que posteriormente, los días día 1 de febrero de 2022 y el día 2 de abril intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo VW T-ROC, matrícula 0612-LSF que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, concluyen.