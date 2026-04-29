Vuelve a la Audiencia de Valladolid el caso Esther López para juicio tras incorporar los últimos análisis

Archivo - Concentración en Traspinedo en recuerdo de Esther López - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga la muerte de la vecina de Traspinedo (Valladolid) Esther López ha dictado una providencia acordando el envío de la causa a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio con jurado popular.

La decisión de la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid se produce después de incorporar al procedimiento los últimos informes remitidos por la Guardia Civil con las conclusiones del último registro efectuado en el chalé que perteneció a la familia del acusado, Óscar S.M, según la información remitida por el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y recogida por Europa Press.