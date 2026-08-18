Vulcanalia reivindica el 23 de agosto en Soria papel de Numancia en la historia con más de 150 participantes

De izda a dcha, Alberto Santamaría, miembro de la Asociación Tierraquemada; el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz; y otro de los miembros del colectivo, Rubén García, durante la presentación de la recreación de Vulcanalia. - EUROPA PRESS

SORIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la Vulcanalia reivindicará el próximo sábado 23 de agosto en la ciudad de Soria el papel de Numancia en la historia con una recreación en la que participarán más de 150 personas.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha presentado este martes la nueva edición de la celebración de Vulcanalia junto a los representantes de la Asociación Tierraquemada, impulsora de la cita, Alberto Santamaría y Rubén García.

Muñoz ha destacado un programa que "pone en valor la cultura soriana a través de Numancia" y que contará con 150 personas inmersas en la organización de la cita, alrededor de 120 de ellos, integrantes de los ejércitos numantino y romano que desfilarán por el centro de la ciudad a partir de las 21.45 horas.

El concejal ha recalcado que la festividad recuerda la victoria parcial de los numantinos sobre los romanos un 23 de agosto, hecho que recogieron los historiadores romanos en sus textos, y que propiciaron que Roma prohibiese a partir de entonces entrar en batalla en dicha fecha.

Alberto Santamaría, una de las caras visibles de Tierraquemada, ha manifestado se trata de "contribuir a que la marca Numancia esté en toda la provincia", como harán próximamente en San Leonardo de Yagüe o incluso en el mes de septiembre en tierras aragonesas.

ACTIVIDADES

Por su parte, Rubén García ha desgranado el programa, que comenzará el miércoles 19 de agosto con la presentación de un cómic 'Roma derrotada', creado por autores sorianos.

El 20 de agosto habrá una conferencia del equipo que trabaja en el yacimiento de Las Cuevas de Soria y el viernes 21 será el turno de la arqueóloga Marta Chordá.

García ha anunciado que el premio 'Espíritu Numantino' para aquellas personas que realizan gestas con pocos medios, en esta ocasión será para el empresario soriano Carlos Martínez Izquierdo, que "apostó por emprender en Tierras Altas en lugar de emigrar, y realizar una importante labor contra la despoblación".

La presentación de Vulcanalia ha servido también para abordar la situación del yacimiento de Numancia. El presidente de Tierraquemada, Alberto Santamaría, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un proyecto "sólido y permanente" que permita garantizar la investigación, conservación y divulgación de Numancia a largo plazo.

Santamaría ha advertido de la necesidad de mantener una intervención continuada sobre el yacimiento y ha considerado necesario contar con un proyecto que disponga de presupuesto y equipos estables, como corresponde, a juicio de la asociación, a "cualquier yacimiento de primer nivel".

Asimismo, ha manifestado que el futuro de Numancia requiere una "visión multidisciplinar que vaya más allá de la excavación arqueológica e incorpore investigación, nuevas tecnologías, conservación, dinamización y divulgación".