El XI Concurso de Postales Navideñas de la Diputación entrega once premios entre los cinco centros participantes

SALAMANCA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha entregado este lunes los premios a los nueve escolares galardonados en el XI Concurso Infantil Postales Navideñas, y a los dos centros con mayor participación, que convoca la institución provincial con la colaboración de la empresa Hermanos Feltrero.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, junto a Juan Feltrero, representante de la empresa Hermanos Feltrero, entregaron los premios, cuyos dibujos fueron seleccionados como ganadores entre los 215 trabajos presentados por cinco centros de primaria de la provincia.

Los cinco centros escolares que han participado esta edición han sido CEIP San Francisco de Ciudad Rodrigo; CRA Los Robles de Ledrada; CEIP Miguel Hernández de Santa Marta; CEIP Filiberto Villalobos de Béjar y CRA Domingo de Guzmán de Doñinos.