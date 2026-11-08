La XII Media Maratón Ávila Monumental reúne a más de 1.500 participantes - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XII Media Maratón Ávila Monumental, IV Carrera Popular 10K y II Media Maratón por Relevos ha reunido a más de 1.500 participantes este domingo, 8 de noviembre, enmarcada en el circuito de carreras del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por el teniente de alcalde de Turismo y Cultura y por la concejala de Juventud, Deportes y Fiestas del Consistorio abulense, Carlos López y Silvia López, respectivamente, han dado la salida a esta prueba.

El Club de Atletismo Ecosport organiza, en colaboración con el Consistorio, esta competición que consta de tres pruebas y que ha arrancado a las 10.30 horas desde la explanada de los Cuatro Postes.

Antes del pistoletazo de salida a la prueba, que recorrer gran parte del casco histórico de la ciudad, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y también por el jugador de fútbol recientemente fallecido Jesús de Miguel.