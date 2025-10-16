El XII Startup Olé de Salamanca supera los 3.500 asistentes y logra conectar inversores y empresas de 60 países

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias; el alcalde, Carlos García Carbayo; el fundador de Startup Olé, Emilio Corchado y el director general de Empleo, Moisés Muñoz. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XII edición de Startup Olé, la feria de emprendimiento que se celebra en Salamanca del 15 al 17 de octubre, ha superado los 3.500 asistentes, 650 ponentes y 350 startups, además de los 180 expositores en la feria, como ha puntualizado su CEO, Emilio Corchado.

Así, Corchado ha asegurado que han logrado con esta iniciativa "conectar inversores y empresas de 60 países" gracias a su "crecimiento constante" y ya han cerrado la XIII edición para 2026, que se celebrará del 13 al 15 de octubre en Salamanca.

Durante la visita de las autoridades a la feria, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha puntualizado que, para el conjunto de la provincia, ésta es "una gran oportunidad de acercar a los emprendedores con los inversores que puedan impulsar sus productos y proyectos empresariales".

Además, Iglesias se ha mostrado "orgulloso y agradecido" de que iniciativas así se celebren en Salamanca, y no solo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

"La provincia está llena de personas con mucho valor y talento y demuestran que a través de la innovación se crea riqueza, actividades económicas y un entramado social más fuerte" ha reconocido Iglesias.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha finalizado con dos mensajes su alocución; el primero es que "en la provincia de Salamanca hay grandes oportunidades de desarrollo a través de las nuevas tecnologías" y, el segundo es que la provincia "tiene un espacio físico y social difícil de encontrar en otros lugares, un espacio colaborativo entre las administraciones públicas y un espacio de trabajo que no existe en otros espacios territoriales" del país".

Por su parte, el alcalde, Carlos García Carbayo, ha señalado que la celebración un año más en la ciudad de Startup Olé amplifica el nombre de Salamanca y la sitúa en el mapa "como un lugar donde se innova, se investiga, se emprende y las ideas se convierten en empresas y las empresas en empleo de calidad".

Durante su discurso, Carbayo ha incidido en cómo este congreso se enmarca en la transformación que está viviendo Salamanca de la mano de la tecnología y la logística. "Esta alianza institucional y social está dando frutos medibles ya que desde 2019, el empleo tecnológico en la ciudad ha crecido un 24 por ciento".

Asimismo, ha apuntado que en 2024, el 4,1 por ciento del empleo de Salamanca ya era tecnológico, con 2.703 afiliados, y más de la mitad en I+D, un rasgo distintivo que refuerza nuestra identidad universitaria y científica", ha señalado el alcalde.

El primer edil salmantino ha recordado, además, que el peso del empleo en I+D dentro del conjunto tecnológico en Salamanca "no es una anécdota estadística, sino una ventaja competitiva que se traduce en proyectos punteros, en patentes y en startups con vocación global".

Carbayo ha finalizado con el compromiso de que el Ayuntamiento seguirá "facilitando, simplificando y acompañando" a todos aquellos que quieran forjar su proyecto empresarial en Salamanca.

Por último, la palabra ha sido para el director general de Industria de la Junta, Mariano Muñoz, que ha alabado esta iniciativa, "que se ha convertido en un referente internacional en materia de innovación".

"Sus cifras que ponen de relieve que estos eventos no tienen solo cabida en las grandes ciudades, sino también en ciudades de tamaño medio como Salamanca" ha añadido.