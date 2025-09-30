La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado (segunda por la izquierda), en la presentación del XIV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación MonteLeón. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Se desarrollará en el Auditorio Ciudad de León con cinco conciertos del 4 al 8 de diciembre

LEÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XIV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación MonteLeón reunirá a grupos y solistas de todo el mundo en el Auditorio Ciudad de León, que acogerá los cinco conciertos programados entre los días 4 y 8 de diciembre.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha presentado este martes el Festival, que vuelve a convertir a la capital leonesa un "referente cultural de primer nivel", tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

En el acto de presentación también han participado el vicepresidente de la Fundación MonteLeón, Ángel Valencia; la directora artística del Festival, Carmen Mayo y el jefe de empresas de Caja Rural de Zamora, Francisco González, como entidad patrocinadora.

Elena Aguado ha explicado que la programación de este año ofrece cinco conciertos de destacados grupos de música de cámara de todo el mundo, seleccionados "meticulosamente" para ofrecer una programación rica, variada y de elevada calidad.

ACTUACIONES.

Todos los recitales se celebrarán en el Auditorio Ciudad de León desde el día 4 de diciembre, que tendrá lugar el primer concierto a las 19.30 horas con 'VOCES8 Scholars Ensemble', reconocido grupo vocal formado por jóvenes cantantes profesionales que anteriormente eran parte del programa anual VOCES8 Scholars, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Al día siguiente, el 5 de diciembre, será el turno de Luz Elisabeth Sánchez & Yelyzaveta Rodionova con un recital de viola y piano que se ha programado a partir de las 19.30 horas. Luz Elisabeth Sánchez se está consolidando como una de las violistas españolas más destacadas de su generación y ha sido premiada en concursos como el Virtuos & Belcanto, Grünewald Competition, Jugend musiziert y el Concurso Internacional Ángeles Reina.

Por su parte, Yelyzaveta Rodionova es una pianista ucraniana con proyección internacional. Cursa el Konzertexamen en Stuttgart con Peter Nagy tras estudiar Bachelor y máster en Berlín con Birgitta Wollenweber.

BERTA BELINCHÓN & MIQUEL ESQUINAS.

El día 6 de diciembre, también a las 19.30 horas, será el turno de Berta Belinchón & Miquel Esquinas, un dúo de oboe y piano. Berta Belinchón y Miquel Esquinas son dos músicos españoles que iniciaron su colaboración estudiando en la Universität Mozarteum y su interés por la música de cámara los llevó a formar dúo, recibiendo clases del profesor Stefan Schilli.

La siguiente actuación será el día 7 de diciembre a la misma hora con el Trío Concept como protagonista, formado por Edoardo Grieco (violín), Francesco Massimino (violonchelo) y Lorenzo Nguyen (piano). El Trío Concept fue fundado en 2013 por tres jóvenes músicos de Turín y ha sido recientemente nombrado ECHO Rising Star para la temporada 2025-2026.

Además, recibió el Premio Yves Paternot (la más alta distinción del Festival de Verbier) tras una residencia de tres semanas en la Academia 2024, en reconocimiento a su "talento excepcional y excelencia artística".

EL BROCHE FINAL.

Como broche final al XIV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación Monteleón está prevista la actuación de Steven Isserlis & Connie Shih, como artistas invitados, el día 8 de diciembre a las 12.00 horas.

El violonchelista británico Steven Isserlis, nombrado Commander of the British Empire (CBE), cuenta con una destacada carrera internacional como solista, músico de cámara, escritor, profesor y presentador. Reconocido por su versatilidad, interpreta un repertorio que abarca desde el Barroco hasta la actualidad y colabora con las principales orquestas del mundo.

Por su parte, la pianista canadiense Connie Shih, nacida en Vancouver, debutó a los nueve años con la SeattleS ymphony Orchestra interpretando Mendelssohn. En 1993 recibió el Premio Sylva Gelber y ha actuado como solista y en recitales en América, Europa y Asia, además de colaborar en reconocidos festivalesv como Verbier, Lucerna, Kronberg, Bath y Aldeburgh.

Las entradas para asistir al XIV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación MonteLeón ya están a la venta en www.ctickets.es y una hora antes de cada actuación en la taquilla del Auditorio Ciudad de León.