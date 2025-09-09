Xoel López, Iván Ferreiro, Dorian y Maref, en el intromusic festival del 29 de noviembre en Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

La oferta de lanzamiento se mantiene hasta este martes, día 9 de septiembre, con las 2.000 primeras entradas a 40 euros

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Xoel López, Iván Ferreiro, Shinova, Dorian, Carlos Ares, Repion, Melifulo, Maref, Silvia Superstar DJ y Dridri DJ conforman el cartel de la nueva edición del Intromusic Festival que tendrá lugar el 29 de noviembre en la feria de Valladolid.

Esta edición mantiene un día más la oferta inicial de lanzamiento de 2.000 primeras entradas a 40 euros al ampliarse hasta este martes, día 9 de septiembre, unas 24 horas más de lo que estaba previsto inicialmente.

Este festival vuelve un año más con un cartel repleto de estrellas nacionales que representan tanto el "indie pionero" como también la nueva savia del panorama musical más reciente, según ha destacado la organización de la cita musical en un comunicado recogido por Europa Press.

Un año más, el festival contará con Dridri DJ a los platos para amenizar los cambios de grupo y el inicio y la salida del festival, con un cartel con el que Intromusic Festival llega así a su séptima edición dispuesto, otro año más, a "agotar entradas y a ofrecer una jornada completa de conciertos tanto en horario diurno como nocturno".

El cómico y presentador Dani Martínez es el director artístico de un festival que cuenta con importantes colaboradores que hacen posible la realización del evento.